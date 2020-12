"Contamos con 71% de respaldo"

A dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con el respaldo de 71 por ciento de la población, y con eso le basta para continuar la consumación de la Cuarta Transformación.

“La mayoría de los mexicanos respalda a nuestro gobierno; yo tengo otro dato, 71% de los mexicanos desea que sigamos gobernando, y con eso tenemos”, afirmó.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, y acompañado de 80 invitados, el mandatario dijo que en 24 meses no todo es perfecto, ni aspiran al pensamiento único, ni al consenso, por lo que están conscientes de que existe oposición al gobierno, y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia.

El informe presidencial tuvo una duración de sólo 44 minutos, incluyendo aplausos y el saludo a la bandera, tiempo menor a una mañanera, las cuales han durado hasta tres horas con 13 minutos.

Durante su discurso, agregó que, al cumplirse dos años de gobierno, puede sostener con hechos y en honor a la verdad que se ha avanzado en el objetivo de transformar a México, ya que desde antes de asumir el mandato popular elaboraron un plan de desarrollo que surgió de muchos años de recorrer el país a ras de tierra.

Como parte de los resultados, expuso que, por la austeridad y el combate a la corrupción, en dos años se han ahorrado 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, así como por la lucha contra el robo de combustible y a la defraudación fiscal.

Presupuesto responsable

Explicó que por la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional se liberó más presupuesto en beneficio del pueblo: “con esta forma de combatir la corrupción y gobernar sin lujos, ni frivolidad, hemos podido cumplir con los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles, y lo más importante es que esta nueva política económica se finca en la moralidad, lo que nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de la gente, en especial de las más pobres y marginales”.

López Obrador también destacó que 70 por ciento de los hogares de México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de buena manera del presupuesto nacional.

De los compromisos presentados hace dos años, el Presidente dijo que se han cumplido 97 y que sólo están pendientes la descentralización del gobierno federal, el impulso a las energías renovables y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

AMLO les agradece

En su mensaje, López Obrador sólo mencionó por su nombre a cuatro miembros de su gabinete. Destacó que en su equipo hay paridad de género, como las dos mujeres que encabezan las principales secretarías: Olga Sánchez Cordero, en Gobernación, y Rosa Icela Rodríguez, en Seguridad Ciudadana.

También nombró a los titulares de las Fuerzas Armadas, como Luis Cresencio Sandoval, en la Sedena; y Rafael Ojeda, en Marina.

Por Francisco Nieto Y Paris Salazar