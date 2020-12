Luces y sombras: AMLO a dos años de asumir la presidencia de México

Este 1º de diciembre por la tarde en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dado un mensaje con motivo de los dos años de asumir el poder.

Por ello, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento", con expertos, y editores del mismo periódico para hablar sobre el discurso que dio el presidente de Mèxzio en su segundo año de gobierno .

El mandatario mexicano aseguró que de acuerdo con una encuesta la población apoya mayoritariamente a la Cuarta Transformación, siendo "el pueblo el que lo respalda".

Dos años de gobierno de AMLO

Andrea Merlos, Editora General del Heraldo de México, señaló que goce de popularidad y de cariño, de la gente que lo sigue "a pesar de los pesares", es impresionante, en el que el presidente le sabe hablar a ese público, sabe este discurso de llegarles a estos términos que nadie la va a cuestionar qué es combatir la corrupción, el tema de actuar desde la moral, limpiar de todo lo malo la estructura, ahorrar y ya no gastar en tonterías.

Además, Merlos afirmó que el presidente López Obrador sigue siendo muy afortunado en la manera en la que le habla a ese 71 por ciento, que de acuerdo con sus encuestas lo tiene, en el que también está mucho más alto de lo que han estado otros presidentes de México, pero existen marcas discursivos que hacen que el presidente básicamente le hable a ese 71, sin importarle tanto el restante.

AMLO, ¿más del 60% de aprobación?

Por su parte, Raymundo Sánchez Patlán, Subdirector Editorial de El Heraldo de México, afirmó que la estimación de las encuestas serias hablan de un 60 por ciento y no de un 71 por ciento como lo dice el presidente, pero, en resumen es una aceptación muy alta la que tiene, ya que es un mandatario muy emocional,

"Es un presidente al que la gente ve bien intencionado, pese a que sus resultados sean catastróficos", señaló Sánchez Patlán.

Al respecto, el Subdirector Editorial destacó que que la esperanza que despertó el presidente López Obrador al poder parece que la ha sabido mantener a fuerza de "mañaneras", en donde reitera que el combate a la corrupción es su principal bandera, y que el país va por buen rumbo y se ve como un presidente que quiere el bien para el país.

Reiteró que si se revelan los datos duros, se puede ver ue sus políticas no están dando los resultados deseados, pero la gente lo percibe como un presidente que quiere hacer bien las cosas y como un presidente que quiere hacer un verdadero cambio y una transformación como la hace llamar, Cuarta Transformación que es de abajo hacia arriba, dándole prioridad a los pobres que son mayoría en este país y eso explica los niveles de aprobación del pueblo que mantiene esa esperanza y no quiere sentirse doblando por la realidad que está viviendo.

Para Lemic Madrid, Editor de País y Ciudad en el diario que "Piensa Jóven", pide que se preste atención en las palabras que dice López Obrador, sobre "las preferencias hacia mi", en el que concuerda que las mañaneras le han favorecido a él mismo, sin no mencionar a todo el gobierno o a su gabinete, sino las preferencias que le están dando; la gente ke está creyendo a López Obrador y que con esa preferencia que le da él "va para adelante".

"Esto se ve en las cifras de la mañana que han sido el principal foro de López Obrador, de audiencias que tardan alrededor de 105 minutos cada día", dijo Madrid.

Además, destacó que este 1º de diciembre, el presidente resumió dos años de gobierno en 45 minutos, menos que una mañanera.

¿Sentadas las bases de la 4T?

Respecto a cuestionamiento en el que el combate a la corrupción ha sido parejo o se ha actuado bajo la máxima de justicia y gracia y enemigos de la ley a secas, Raymundo Sánchez explicó que el presidente hace un discurso donde dice que estas bases se sentaron porque ahora se respeta la constitución, y ahora hay legalidad y democracia.

"El papel del presidente no es autoevaluarse, esto no lo va a decir el tiempo", afirmó el subdirector editorial

Destacó que le habla nuevamente al público que no le interesa lo que pasó por ejemplo con Constellation Brands, sobre todos los líos jurídicos en los que se metió y este público no le interesa lo que pasa con los contratos energéticos, con las rondas que se cancelaron y los líos y jurídicos que cuestan estas decisiones de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que también metió en problemas legales, que incluso se tuvo que pagar más de lo que costó el Aeropuerto Felipe Ángeles que están construyendo y las famosas bases que según quedan asentadas en su gobierno, podrían ponerse en entredicho porque no ha habido una elección grande en su gobierno y que no ha habido intervención del estado, por lo que en 2021 se verá.

¿Se garantizan las libertades?, cuestionó Sánchez Patlán, y explicó que en las mañaneras el presidente "tunde" a muchos que quieren aplicar su derecho a disentir y ahí es el tiempo el que va a evaluar, con un discurso muy triunfalista, pero en la mima tesitura de repetir lo mismo para que la gente se convenza de lo que es real.

AMLO no refiere a casos de corrupción

Andrea Merlos señaló que ve dos caras de la moneda, positivo y negativo, en el que el presidente hace un recuento en su discurso de que hay 1.3 billones de pesos que recopiló por este combate a la corrupción, sin embargo, el presupuesto de egresos de todo el país es de cinco billones.

Ante la afirmación del presidente, "Ya gobernamos sin lujos y sin frivolidad", la subdirectora general señaló que se venían de sistemas de gobierno con lujos y frívolos, y por eso "pega en el alma", en el que todos han crecido en una generación de gobierno majestuosos, sin tanta cercanía a la gente, pero lo que no se explica de este combate a la corrupción es sobre la ubicación de ese billón de pesos.

"Seguimos con problemas economicos y de crecimiento; ahora todo es culpa de la pandemia y quién lo va a cuestionar", afirmó.

Cuestionó además, si ese billón de pesos esta en programas, en combatir la pobreza, en estímulos fiscales a las empresas que están quebrando y que todo los día se reportan la situación económica que tiene la gente, en el que cada vez es peor la situación en sus hogares.

"López Obrador habla de resultado que al final no están llegando a la bolsa", destacó Merlos

Al respecto, señaló que ese el método para saber si una sociedad está bien o mal, cuando se siente económicamente respaldada cuando tiene seguridad, cuando puede caminar con calma en la calle y tiene un futuro en su mente dispuesto, pero hay un ánimo "bastante tristón".

Lemic Madrid, señaló que la justicia ha sido un factor importante para López Obrador en el seguimiento de la corrupción, pero de secenios pasados.

Recordó una parte del discurso del presidente antes de tomar posesión como presidente en el que él decía que no iba a haber revanchismo, sin embargo, el país se encuentra en tribunales con Emilio Lozoya, Luis Videgaray, Rosario Robles, Genaro García Luna como principales casos, y esta fue la parte que faltó escuchar del presidente.

"Ya son dos años de gobierno, en el que él está al frente y solo se hablan de temas del pasado", dijo el Editor de País y Ciudad.

