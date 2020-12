Sonia Mendoza se baja y acusa a dirigencia panista de encabezar cargada en proceso interno de SLP

Al tiempo de anunciar que ya no participará en el proceso interno para la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí del PAN por padecer violencia política de género, la única mujer aspirante, la diputada local Sonia Mendoza Díaz criticó que desde la dirigencia estatal se ha orquestado una campaña para encabezar una cargada a favor de "quien hace seis años no apoyó al partido", en alusión al ex senador Octavio Pedroza Gaitán y anunció que presentará un Juicio de Derechos Ciudadanos ante el Tribunal Electoral.

En conferencia de prensa acompañada del alcalde con licencia de la capital, Xavier Nava Palacios, quien también aspira a la candidatura y con quien dijo construirán un proyecto para el bien de San Luis Potosí y que le gustaría fuera el candidato del PAN y ganara la elección constitucional, Sonia Mendoza acudió a la sede estatal panista donde el secretario General del Comité Directivo Estatal, Alejandro Fernández, quien se negó a abrirle la puerta principal con el pretexto que no tenía llaves y tuvo que ingresar por una puerta lateral.

"Fiel a mis convicciones no puedo seguir en una contienda donde imperaba violencia política y la compra de la dignidad desde el Comité Directivo Estatal de San Luis Potosí", expresó en su misiva.

Acusó a la dirigencia estatal panista de coaccionar el voto con la amenaza de quien no siga la línea dictada no tendrá candidatura a diputación local, alcaldía o regiduría - las cuales serán por designación- lo cual calificó como una vergüenza.

"Sirva este medio para presentar mi renuncia y no seguir en la contienda, pues además de simulación no veo condiciones para seguir frente a favoritismos de quien en su momento no era favorecido, no existe capacidad política ni legal cuando la dirigencia decir bajar la línea en favor de quien en múltiples ocasiones manifestó que no apoyó a Acción Nacional en la elección pasada y al cual se le intenta imponer aunque la militancia no lo acepte", expresó en alusión al aspirante Octavio Pedroza, quien hace seis años que Sonia fue candidata no la apoyó.

La panista relató que el pasado 15 de diciembre, en cónclave de los aspirantes con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, les presentaron resultados de la encuesta de noviembre donde en la medición interna fue incluida, pero en la externa la quitaron, lo cual afirmó, al preguntar a la encuestadora le respondieron que fue por petición de la dirigencia estatal que encabezan Juan Francisco Aguilar como presidente y Alejandro Fernández como secretario general.

Noticias Relacionadas Morena desmiente lista de precandidatos a la gubernatura de San Luis Potosí

Por ello, anunció que promoverá un Juicio de Derechos Ciudadanos ante el Tribunal Electoral, no porque quiera ser impuesta sino por congruencia y dignidad ante la violencia política por razón de género que aseguró aplicaron en su contra.

"No tengo duda que tanto Xavier, el senador con licencia Marco Gama y su servidora ganaríamos sin problema, están imponiendo a alguien que no tiene el aprecio ni el respeto de la militancia, sin embargo pueden obigarlos y es por eso que estoy renunciando a esta candidatura porque en Acción Nacional no se puede violentar la dignidad de la persona humana y aquí se nos está denigrando, tanto a su servidora como a los militantes", espetó y llamó a la militancia panista a que el 10 de enero voten en conciencia y no por presiones y chantajes, "es una vergüenza lo que está haciendo quien en estos momentos dirige Acción Nacional en San Luis Potosí", acentuó.

A pregunta expresa de este reportero sobre si llamaría a sus seguidores a sumarse al proyecto de Xavier Nava contestó: “Primero quiero que gane San Luis Potosí, quien merezca y tenga la capacidad y la simpatía de San Luis Potosí, quiero que gane el PAN y quiero que gane con Xavier”.

Por su parte, el alcalde capitalino con licencia, Xavier Nava Palacios expresó su reconocimiento a la legisladora local panista por su trayectoria, calidad moral y congruencia de lucha a favor de la democracia en San Luis Potosí, de la dignificación de la política, de la reivindicación de los derechos y la participación política de la mujer, "gracias Sonia, mi admiración sincera, mi respeto por tantos años de trabajo, por este valor cívico que te caracteriza y por nunca dejar de pelear", le dijo.

Nava Palacios señaló que entiende las causas que llevaron a la panista a tomar la decisión de bajarse de la contienda, "quiero pedirte de manera muy respetuosa que nos ayudemos a construir esta unidad por la que tanto hemos apostado y sin la cual no sería viable, no siquiera pensable una candidatura no ningún proyecto político que trascienda y represente la posibilidad de un triunfo y no una simple simulación o una aventura política enmarcada en los intereses personales o de un grupo cualquiera", sostuvo.

Aseguró que con el panismo libre y pensante que siempre transita el camino de lo correcto alcanzarán una mayoría capaz de ganar la elección constitucional para darle a las y los potosinos la posibilidad de una vida digna, mejor, sin corrupción ni mentiras, para un San Luis más humano y más próspero, "contigo Sonia, el panismo y de la mano de las y los ciudadanos haremos un proyecto ganador, incluyente y próspero", enfatizó.

Añadió que San Luis Potosí necesita el acuerdo y garantizó que va a ganar la elección interna del PAN para representar a quienes en San Luis Potosí quieren un futuro mejor, "está es la historia que se escribe todos los días y hoy se inicia un nuevo capítulo, vamos a no dejar a nadie a un lado", enfatizó.

En tanto, mediante un boletín de prensa, el dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, lamentó que la aspirante a la candidatura a la gubernatura se baje de la contienda y la instó a que se entreguen pruebas a la Comisión que lleva a cabo los procesos internos, “sería lamentable que sólo sean palabras en busca fomentar la división dentro del PAN”; dijo.

Hizo un llamado a la tranquilidad y a fortalecer a Acción Nacional, pues indicó que en 2021 requiere altura de miras para trabajar por las necesidades de los potosinos.

Por Pepe Alemán