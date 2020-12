López Obrador prevé blindar Tren Maya de privatizaciones

El Tren Maya será "blindado" contra cualquier intento de privatización, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar la supervisión del tramo uno de esta obra, en Palenque, Chiapas, el mandatario dijo que este domingo firmará un convenio en Tulum y se explicará cómo funcionará el tren.

"Primero ver que no se privatice, que esté quien esté en el gobierno, no pueda privatizar. Que no por el cambio, entre la tentación de concesionarlo", resaltó al dar algunos avances del acuerdo que firmará su administración.

El titular del Ejecutivo federal añadió que la prioridad es cuidar que el Tren Maya se mantenga como una obra de la nación después del término de su administración.

El otro tema del convenio será ver quién va a operar el tren y "cómo lograr que sea autosuficiente, que tenga ingresos propios para que se mantenga durante décadas".

En el evento, reconoció el trabajo de las empresas encargadas del tramo uno, al realizar 14 kilómetros de terraplén en dos meses.

Mota Engil, una empresa portuguesa asociada con mexicanos, así como otra compañía de origen chino se encargan de este tramo, que va de Palenque a Escárcega.

Recordó que el Tren Maya integrará a los estados del sureste, además de que en los gobiernos anteriores se abandonó esta región, incluido al ferrocarril del sureste, que fue el único sin privatizar.

En materia de medio ambiente, López Obrador defendió la obra e incluso dijo que realizarla protege al medio porque proporciona empleo a las personas y eso inhibe que los habitantes se vean orillados a explotar más áreas verdes y su fauna.

El mandatario invitó a los constructores del tramo 1 a visitar las obras del Aeropuerto de Santa Lucía que realizan ingenieros militares, pues resaltó el avance y calidad de los trabajos.

