Sólo pedimos saber cómo será la vacunación ante Covid-19 en nuestros estados: Enrique Alfaro

Recientemente los gobernadores que conforman la Alianza Federalista enviaron un carta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo información sobre los proceso y protocolos de vacunación contra el Covid-19 en México.

Sin embargo, las autoridades federales no han emitido respuesta alguna ante las inquietudes de los mandatarios estales respecto a como serán vacunados los ciudadanos de sus respectivas entidades.

Así lo ha confirmado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien explicó que una vez que se tomó la decisión de no permitirle a los estados del país comprar vacunas, lo que se pide al gobierno central es tener conocimiento de lo que se hará para ejecutar las jornadas de vacunación.

Así lo ha asegurado el mandatario jalisciense durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, para el noticiero matutino de El Heraldo Radio.

No están hablando con los gobiernos estatales, el gobierno de México definió que los estados no podrán conseguir vacunas, el problema está en que al día de hoy, los estados en el país no tenemos datos de cuándo o como será el proceso de vacunación", aseveró.