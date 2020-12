No bajar la guardia en festejos decembrinos, exhortación de Enrique Alfaro

Al acercarse la Navidad, y después del tiempo de Posadas, las autoridades jaliscienses decidirán si hay que ajustar la estrategia preventiva contra el COVID-19. Sin embargo, el número de contagios sigue creciendo y es vital cuidarse, la ocupación hospitalaria está en 30%, pero la alerta es máxima, insisten autoridades jaliscienses.

En las últimas 24 horas se registraron 905 casos nuevos confirmados de coronavirus, para un acumulado de 126,457 enfermos. También se registraron otros 33 fallecimientos, con lo que suman 5,224.

Hay que evitar reunirse con más de 10 personas y es preferible quedarse en casa, exhorta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

COVID-19: En Jalisco no hay sobresaturación de hospitales, asegura Enrique Alfaro

La Secretaría de Salud Jalisco subraya que ante un diagnóstico positivo, se debe avisar a todas las personas con las que se mantuvo contacto desde 48 horas antes de síntomas (o de realizarse la prueba si son asintomáticos). Esta es una manera de salvar vidas.

“Le pido a la gente de Jalisco que nos cuidemos, que evitemos salir si no es necesario, que mantengamos el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo que estoy diciendo de margen de maniobra en nuestro nivel de hospitalización es un mensaje que no puede confundirse con la idea de que ya la libramos, de que no hay riesgo. Hay un enorme riesgo, tenemos que cuidarnos. Pero vamos bien”, añadió Alfaro.