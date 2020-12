"Es mi carlitos, mi niño": madre reacciona al encontrar a su hijo en Tamaulipas tras 24 años de no verlo

"Es mi carlitos, mi niño"... expresó emocionada y entre el llanto la señora Esperanza Martínez Velasco, quien desde hace 24 años no había visto a su hijo Roberto Carlos Salas Martínez y que localizó en la casa Hogar San Pedro de Altamira, Tamaulipas.

Fue gracias a una recopilación de estudios biométricos e iris realizada por la Comisión de Búsqueda y el Sistema DIF de Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, que se pudo corroborar que el hombre era el ser querido que era buscado por una familia originaria de Calvillo, Aguascalientes.

Doña Esperanza relató que a su hijo le perdieron la pista en Colorado, Estados Unidos; tras más de dos décadas lo volvió a ver.

"Somos de Calvillo pero mi esposo se fue para el norte, cuando se fue se lo llevó estuvieron trabajando y después se fueron a Chicago, sin embargo ya no supimos nada de él. Nos dijeron que lo habían visto en Colorado, allá lo anduvimos buscando pero no sabíamos nada de él hasta hace 22 días y pues nos dimos cuenta. Me siento muy contenta y feliz, no lo encuentro como yo esperaba pero es alegría porque está vivo, mi corazón me decía que estaba vivo", dijo doña Esperanza, al reconocer que de Calvillo muchos se van y nunca vuelven.