Colectivos piden justicia por desaparecidos en Nayarit

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Nayarit se manifestaron en las sedes de autoridades locales para exigir justicia, reparación del daño y respeto al estado de derecho, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Además, presentaron una publicación para recordar, dijeron, la historia de corrupción y violencia en la entidad.

En silencio, de pie frente al Palacio Municipal de Tepic, hombres y mujeres sostenían el periódico en sus manos. Verdad a voces, dice el nombre. “La pesadilla nayarita continúa”, se lee en el lema. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos y con las camisetas que portan logos de los colectivos; arrastrando cubrebocas, se limpiaban los ríos que brotaban de sus cuencas.

Ejemplar de Desaparecidos

De una caja sacaron mil 500 ejemplares que corrieron de mano en mano en la plaza de Tepic, entre los andantes y quienes descansaban en las jardineras, todos recibieron un ejemplar para ser enterados de 11 historias que expusieron las personas que no han encontrado a sus desaparecidos.

“Quedó plasmada nuestra verdad; al estar leyendo los relatos es volver a revivir y nos damos cuenta que son heridas que a pesar de que tienen tres o cinco años, no han sanado todavía porque nuestros derechos siguen siendo violentados; sí es verdad que se han encontrado fosas, entregado cuerpos y que Fiscalía está trabajando, pero estos crímenes no paran, las desapariciones siguen, hay familias que perdieron a sus hijos hace 15 días”, dijo Rosa María Jara, vocera del colectivo Por Nuestros Corazones.

Junto con la parvada de palomas, los buscadores se movieron en conjunto para formar un semicírculo, levantaron las fotografías que llevaban en sus pechos y gritaron al unísono: ¡Justicia!, ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡verdad y Justicia!.

De pronto retumbó el pase de lista con los nombres de los ausentes y sólo en cuatro ocasiones se escuchó el: “promesa cumplida”, que a modo de letanía rezan para quienes han vuelto a casa, muchas veces en los huesos.

Restos en fosas

Resguardados por la columna de La Pacificación y la Pérgola de la plaza de armas, otra de las voceras de los grupos, Leticia Pinzón expuso que a pesar de que se han agilizado los reconocimientos de restos hallados en fosas, en la Fiscalía General del estado hace falta que avancen las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

“Hasta el día de hoy, desde 2017, todo está estancado, no camina nada; toda la información, los testimonios de este periódico son de terror, es muy fuerte la información, es lo que pasamos y seguimos pasando todos; ojalá y algunas autoridades se sensibilicen un poco y empiecen a tomar acciones porque no sabemos hacia dónde dirigirnos para que haya investigación, justicia, porque esto no puede quedar así, porque ahora hay varias entregas, pero las cosas no pueden quedar ahí, se necesita que investiguen, que haya justicia”, determinó.

El tiraje de este impreso corrió a cargo de la asociación civil IDHEAS- Litigio Estratégico A.C. quienes han acompañado a los colectivos de Nayarit para iniciar una serie de gestiones legales, principalmente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED), para que se implementaran acciones urgentes desde el Estado Mexicano, y en particular desde Nayarit, para investigar la clasificación, seguimiento y atención a desapariciones forzadas en la entidad.

Las historias de desapariciones empezaron a contarse en los rincones de la entidad desde 2017, tal vez desde antes, pero ese año las hubo masivas, por eso llamaron la atención, y a finales de ese año las noticias de fosas clandestinas empañaron el cotidiano.

Sin avances

Era el sexenio del ex gobernador –prófugo por dos órdenes de aprehensión- Roberto Sandoval, y el ex fiscal Édgar Veytia –sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico-, y hasta estos días, no hay avances de las actuales autoridades, aseguró el subdirector de IDHEAS, Jéremy Renaux, que acompaña al grupo de familiares.

“En este periódico contamos la historia de lo que sucedió en Nayarit pero desde la voz de las víctimas, porque a veces observamos que los medios de comunicación no necesariamente retoman todas las historias y la versión que nos dan las autoridades sobre su verdad es muy distinta a la realidad que viven las víctimas y que viven las y los nayaritas; además de denunciar la impunidad que persiste, el encubrimiento de los crímenes graves, queremos sensibilizar a la ciudadanía porque ven la desaparición como algo ajeno, y no son números, son personas, una familia que quedó incompleta”, sentenció.

El joven se acomoda el cubrebocas y por último dio a conocer que su organismo sigue presionando para que las autoridades nayaritas completen las acciones urgentes tras 5 meses de su petición, que entreguen copias de los expedientes penales a los familiares porque dijo, se justifican diciendo que de hacerlo, entorpecerían el éxito de la investigación; además piden que se tipifiquen varios casos como desaparición forzada.

“Es un derecho garantizado en la Ley General de Víctimas y de desaparición, resguardan la información porque dicen que entorpecería el éxito de la investigación, también no quiere tipificar el delito como desaparición forzada, y solo como secuestro o desaparición cometida por particulares, argumentando que no hay indicios que los relacionen con autoridades pero hay muchos testigos o sobrevivientes que prueban lo contrario”, dice el activista mientras un niño en situación de calle le jala los bolsillos y le pide dinero.

Sin claridad

La denuncia ante el organismo internacional alcanzará sanciones administrativas, y podrían inhabilitar a funcionarios, pero se están preparando otras acciones que tendrán implicaciones penales contra funcionarios, promete Renaux y se separó del micrófono para atender a personas que se enteraron de la actividad y pidieron ayuda para encontrar a los suyos.

Una mujer se agacha hasta el suelo donde está la caja de las gacetas y las reparte entre los más de 50 buscadores que se van dispersando entre la gente; iban cargando su paquete que se fue haciendo menos durante a caminata desde el ayuntamiento de Tepic, hasta la plaza Bicentenario, que se iba desvaneciendo de sus manos mientras los regalaban a los caminantes que pasaron frente al Congreso del Estado, y a las personas que estaban en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

Las últimas cifras oficiales, dadas por el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano refieren que hasta inicios de noviembre faltaba por localizar a 862 personas; 38 por el delito de desaparición forzada; 254 por desaparición cometida por particulares; y 570 relacionadas con extravíos.

Según la autoridad, desde 2017 también han localizado a 1 mil 131 personas, de ellas mil dos, con vida, y el resto sin vida; además de que en las 29 fosas clandestinas de la entidad, se exhumaron 139 restos y se han entregado más de 80.

Los colectivos llevan cuentas desde antes de este cuatrienio y afirman que las cifras podrían ir más allá de las mil 500 personas que no han vuelto al hogar, pero no tienen claridad al respecto porque no han consolidado una base de datos y en cada asociación se manejan números distintos; de todos modos, mientras falte uno, mientras sigan vacíos los abrazos, los números solo servirán para dar cuenta de la magnitud del problema.

Por Karina Cancino