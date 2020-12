AMLO reitera llamado para quedarse en casa; salir sólo por lo necesario

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado al pueblo de México para mantenerse en casa y disminuir la propagación de la pandemia de COVID-19 durante el mes de diciembre.

“Hacer un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres en especial a los capitalinos, a quienes vivimos en la ciudad de México, para cuidarnos en estos días en todo el país, sigue afectando la pandemia del COVID", señaló

En la conferencia matutina reconoció que hay un crecimiento de los contagios y hospitalizaciones en 8 estados, por lo que pidió a la población salir de casa, y hacerlo únicamente por cuestiones necesarias.

“Lo que debemos pensar es que falta muy poco falta muy poco para el 24 (de diciembre), yo les hablaba del comportamiento de quienes vivimos aquí, de cómo se procura estar en familia el 24, y ya a partir de 25 ya la Ciudad se vacía, ya no hay movimiento hasta las vísperas de la llegada de los Reyes Magos, entonces lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde luego cuidarnos siempre, pero de manera especial si podemos no salir, o sólo salir a la calle por lo indispensable, que es el que podamos tener la necesidad de ir a la calle, de estar en la calle, por sustento, por una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo, entonces sí con cuidado, pero procurar estar en casa y como lo hemos venido diciendo que no hagamos festejos en las casas”, explicó.

López Obrador dijo que se aumentarán el número de camas para la atención de pacientes con COVID-19 y que la capacidad hospitalaria no será rebasada.

“Estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ampliando el número de camas, nos están ayudando (médicos) de otros estados, porque les hablaba que sólo en 8 estados tenemos incrementos, en la mayoría de los estados, aunque hay epidemia, no tenemos esta situación de aumento de contagios, entonces agradezco mucho a médicos enfermeras de otros estados que están viniendo a la Ciudad ayudar y vamos a tener ya más camas, no vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales, lo que queremos es que no nos enfermemos, y lo más importante que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos, entonces es un llamado para que todos actuemos”, señaló.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto