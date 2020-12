Mujeres al Poder 2021: El acuerdo político que busca aumentar la participación política del sexo femenino

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y con miras al proceso electoral 2021, mujeres que integran el movimiento denominado "Las Paritaristas", en donde participan militantes de diversos partidos políticos con representación en Jalisco, firmaron el Compromiso las Mujeres al Poder 2021 en donde se comprometen a dar espacios y promover e impulsar candidaturas en los puestos de elección popular.

Con este compromiso se impulsará que en los procesos internos de los partidos se reconozca la trayectoria de las mujeres y se impulsen al menos dos candidaturas en los municipios con mayor número de habitantes, es decir, de la zona metropolitana.

Además expuso que sin importar colores e ideas, se reúnen para impulsar que las mujeres ejerzan su derecho a la participación política de las mujeres en candidaturas y respetar el principio constitucional de paridad. El evento se realizó en el patio central del Congreso del Estado

Natalia Juárez, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que se impugnará la resolución del Tribunal Electoral para que se determine en qué municipios van mujeres y en cuáles van hombres como candidatos y lo harán como grupo Paritaristas, no independiente ni como partido.

"Nos dimos cuenta que la anterior que impugnamos, impugnamos 35, entre partidos y organizaciones civiles y entonces cada uno pedía cosas diferentes, entonces dijimos mejor juntémonos, unámonos para pedir una sola cosa, para ir en una sola línea e ir en conjunto y no, no vamos a impugnar nosotros PRD, más que con ellas Paritaristas".

Al respecto Mara Robles, legisladora de Movimiento Ciudadano dijo que se debe respetar el tres dos (tres hombres y dos mujeres candidatos), la quintenta para seguir el principio de exhaustividad y aunque dijo que los partidos con mayor representación no firmaron el pacto, se va a seguir la lucha a través de impugnaciones ante el Tribunal.

"No puedes llamar a la gente a pensar y luego decirle no pienses. No puedes votar el artículo 41 constitucional y luego decir a ver cómo lo violo, no hay manera... Cuando ganemos esta gran impugnación del tres - dos, los partidps van a tener que reconocer que se equivocaron y que tienen que lograr tener por lo menos dos candidaturas de enorme peso entre los cinco municipios más importantes".