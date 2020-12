AMLO: "Ahorramos un billón 300 mil mdp en compras y contratos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dos años de gobierno se han ahorrado 1 billón 300 mil millones de pesos en compras, contratos, por el combate al robo de combustible y la defraudación fiscal.

“De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana hemos ahorrado en 2 años 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen”, afirmó.

En un mensaje con motivo de los dos años de su toma de poder, el mandatario federal dijo que con la austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, se han liberado más presupuesto en beneficio del pueblo.

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujos, ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles, y lo más importante esta nueva política económica fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados”, explicó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar