Jaime Bonilla: Multas por no usar cubrebocas en Tijuana sería un exceso

La aplicación de multas por no usar cubrebocas son medidas que no funcionan ni en Baja California ni en el mundo, afirmó el gobernador de ese estado, Jaime Bonilla Valdez, quien lamentó la iniciativa que el ayuntamiento de Tijuana impulsa para multar hasta con 17 mil pesos a quien no use ese artículo.

En su videoconferencia diaria, el mandatario apuntó que la propuesta, que será puesta a votación en el cabildo esta semana, es un exceso y tiene como único fin los monetarios, pues no se está poniendo en consideración diferentes sectores de la ciudadanía que no cuenta con los recursos para adquirir uno.

“No necesitamos esas medidas coercitivas para penalizar a la gente, yo veo que más que nada es una medida recaudatoria. No tenemos por qué penalizar a la gente, la gente sabe perfectamente que quién mejor para cuidar su salud es uno mismo”, apuntó.

En compañía del secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, el gobernador apuntó que se necesitan campañas de difusión que impulsen el uso de estas máscaras a fin de evitar contagios contra el Covid-19.

“Eso de poner multas no funciona, no ha funcionado en otras partes del mundo. Ha terminado con cotos de violencia, con enfrentamientos entre la autoridad y la ciudadanía, y lo que hemos necesitamos es hacerla enfadar más a la ciudadanía que está bastante estresada”, lamentó Bonilla Valdez.

La propuesta fue presentada por la regidora Mónica Vega e impulsada por su homólogo en el cabildo, José Cañada García, quien en los últimos días ha dado a conocer que la estrategia busca inhibir un repunte de contagios en esa ciudad fronteriza.

“Hay gente que no ha trabajado en el campo y se les hace muy fácil, llegan y sienten como que la virgen les habla y que son los elegidos. De repente salen con unas tonterías de este tipo que no hace más que ofender a la gente. No es un estado militarizado”, apuntó el gobernador.

Por: José Ríos