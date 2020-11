Jaime Bonilla desaíra manifiesto panista en su contra

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, desairó un postulado emitido por la delegación del PAN en esa entidad donde lo culpabilizan de solapar actos de corrupción y tener un mal manejo de la contingencia sanitaria en el estado.

En su videoconferencia diaria de este sábado, el gobernador dio a conocer y leyó el documento que dijo haber llegado esta mañana, donde también externan su preocupación sobre la administración estatal, la cual lleva un año al cargo.

El texto está encabezado por una coalición denominada como Panistas por la Inclusión de Ciudadanos para el Rescate de Baja California, y dónde también promete rescatar el gobierno del estado en las próximas elecciones.

"Van a regresar lo que se robaron, dice alguien, pero van a regresar para robar lo que no alcanzaron a llevar", apuntó.

Apuntó que, durante las tres décadas que el gobierno panista estuvo en la entidad, ha sido difícil erradicar actos de corrupción que hubo dentro de ese periodo, pues apuntó que aún existen familiares de exfuncionarios que aún siguen en la nómina estatal.

"Fíjense nada más esto 'ha fomentado y tolerado la corrupción' quiere decir que reconocen que ha habido corrupción, la he tolerado, no he podido sacar a todos los panistas del sistema de la nómina", comentó.