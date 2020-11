Buen Fin: movilizan a 10 mil policías en la CDMX

Desde este lunes y hasta el 22 de noviembre, la policía de la Ciudad de México aplicará un operativo de seguridad y vialidad por las actividades alrededor del “Buen Fin 2020”.

Habrá 10 mil 624 policías, 763 vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero para vigilar las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos.

Además de vigilancia en Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y los corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico, así como los centros y kioskos en las 16 alcaldías.

Con estas acciones, la Secretaria de Seguridad Ciudadana busca prevenir faltas administrativas, alteración al orden público y la comisión de ilícitos.

Además, los uniformados promoverán el cumplimiento a las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, atendiendo a la obligación central del gobierno de la Ciudad de México por garantizar la integridad de las personas, su vida y su bienestar.

Medidas sanitarias

Los oficiales invitarán a los usuarios a utilizar cubrebocas y gel antibacterial, a evitar la concentración y aglomeración en centros de venta de productos y servicios, y de preferencia deberán acudir personas adultas con un solo acompañante y sin menores de edad.

Como parte de las recomendaciones para este “Buen Fin 2020”, la SSC exhorta a la población a utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras.

Se pide no perder de vista sus plásticos bancarios; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero en cajeros electrónicos; verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos; comprobar que los sitios web a los que ingresan sean seguros y evitar ingresar a sitios mediante enlaces o anuncios incrustados en correos electrónicos.

Por Manuel Durán