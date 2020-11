Alcalde de Coyoacán pide a diputados sensibilidad ante reducción presupuestal

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, pidió a los diputados de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, sensibilidad humana ante la reducción acumulada de 18.5 por ciento que tendrán en el gasto del próximo año.

En la mesa de trabajo virtual, Negrete Arias destacó la disminución del techo presupuestal, del 10.5 por ciento equivalentes a más de 275 millones de pesos que afectarán los servicios en la alcaldía.

“Me permito externar el sentir que genera la tan sorpresiva y lamentable reducción del 10.5 por ciento al presupuesto para el ejercicio 2021, lo que se traduce en 275 millones 330 mil 515 pesos menos a lo que corresponde al ejercicio 2020. Que no es sólo el dinero sino la disminución de acciones políticas de atención a los servicios que demanda la comunidad, por lo que les hago un llamado respetuoso de sensibilidad, pero esta vez no política sino humana para que no afecten más los derechos fundamentales de los coyoacanenses.

Comentó que además, se deben de contemplar 91 millones 470 mil 857 pesos para cubrir los proyectos del presupuesto participativo del 2020 y 93 millones 884 mil 89 pesos para cubrir el mismo concepto del próximo año, con lo que la disminución real al gasto de la demarcación corresponde a 366 millones 801 mil 372 pesos.

Expuso que dentro de los recursos etiquetados para los servicios de energía eléctrica, se dispone la cantidad de 277 millones 860 mil 635 pesos cuando históricamente el gasto en este rubro en los últimos tres años, no ha rebasado los 170 millones, aunque el excedente es imposible reorientar por lo que resulta una asignación excesiva de origen.

Por: JORGE ALMAQUIO