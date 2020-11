Sheinbaum se hará prueba Covid mañana para determinar si aún tiene el virus

A la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le harán mañana la prueba Covid para determinar si todavía es portadora del virus Sars-Cov-2.

“Mañana yo creo que me realizo la prueba, es lo que me dicen los médicos, esperemos salir negativos, realmente tuve síntomas leves y ya me siento bien, fuerte”, dijo en videoconferencia de prensa con los medios de comunicación.

Fue el pasado 27 de octubre que la mandataria capitalina informó que había dado positivo a Covid-19, pues un día antes se practicó la prueba por la mañana y en la noche le fueron entregados sus resultados.

Desde ese día, la mandataria capitalina se ha mantenido en confinamiento, en su departamento. En eventos públicos, participa a distancia, como la graduación de ayer de la generación 268 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

También replica este modelo en las reuniones del Gabinete de Seguridad y Justicia que lleva a cabo todas las mañanas, así como las conferencias de prensa virtuales con los medios de comunicación.

En el último reporte sobre funcionarios públicos contagiados, el Gobierno capitalino informó el 27 de octubre que más de 700 de las distintas dependencias eran casos activos.

Por: Carlos Navarro