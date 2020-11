Reporte vial CDMX: Autobús de transporte público vuelca sobre la Calzada México Tacuba; hay caos en la zona

Esta mañana se registró el choque y la volcadura de un autobús de transporte público con un auto particular sobre la Calzada México Tacuba a la altura de la incorporación a Legaria en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aproximadamente a las 07:00 horas de este jueves 6 de noviembre, los servicios de emergencia recibieron el reporte de un accidente en el que resultaron lesionadas dos personas.

El autobús de transporte público salía de su base cuando fue impactado del lado derecho por un auto color azul de marca Nissan. Debido a la volcadura la unidad quedó en una posición que dificulta la incorporación de los automóviles a la vía.

Lesionados por la volcadura

Al momento se reportan dos lesionados por la aparatosa volcadura y el impacto del auto particular. La pasajera del vehículo bajó de la unidad por su propio pie y fue dirigida a un módulo de la SSC para ser atendida por los paramédicos.

Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar y trabajan para retirar el auto y la pesada unidad, la cual tendrá que ser puesta sobre sus 4 ejes para después ser remolcada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su servicio vial, informa que como alternativa se puede tomar el Eje 3 Norte y Río San Joaquín, y se pide a los autos que circulen por la zona tener precaución.