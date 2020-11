Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 27 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 25 de Noviembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que aprenderás en quinto grado

Este viernes los alumnos de quinto grado aprenderán en Valores a reconocer su capacidad para mejorar su entorno inmediato a través de la implementación de acciones específicas.

¿Qué hacemos?

A veces quisiera rendirme, me siento tan cansado, he estado ayudando a mi sobrino con sus clases, además no sé si sabes, pero aparte de trabajar aquí, yo también estoy estudiando, todo al mismo tiempo, y eso me tiene rendido. No creo poder seguir adelante.

Espera, aunque haya situaciones que nos parezca difíciles de afrontar, siempre hay una solución para salir adelante y bien, ¿Has escuchado decir que “lo único que no tiene solución, es la muerte”? pues vamos a encontrar opciones que puedan ayudarte a resolver este conflicto, pero no te rindas.

Lo que aprenderás en sexto grado

Este viernes los alumnos de sexto grado aprenderán en la materia Valores a identificar que con base en el esfuerzo puede lograr algo que se propone.

¿Qué hacemos?

¿Qué has hecho para controlar tus emociones aflictivas?

Además de relajarte, debes llevar a cabo otras cosas y ser positivo para autorregular tus emociones.

Comparte la situación a vencer con otros y busca apoyo para encontrar solución y lograr lo que quieres.

Actividad 1

Imagina que manejas unos títeres en forma de vasijas: Ruperta y Rigoberta.

Ahora presta atención a la siguiente historia sobre cómo con el esfuerzo puedes lograr algo que te propongas.

En el estado de Oaxaca, un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban en los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa.