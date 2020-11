Covid-19: Habrá Código de Conducta al visitar los Santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán FOTOS

La Biósfera de la Mariposa Monarca estará abierta al público el próximo 28 de noviembre con un Plan de Nueva Convivencia con la Naturaleza, obligado por la pandemia mundial de coronavirus.

La secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez reconoce que la emergencia sanitaria vuelve un reto el control de flujo de visitantes a los tres Santuarios de la mariposa monarca: El Rosario, Sierra Chincua y de Senguio.

De entrada, en los meses de septiembre y octubre se avistó la llegada de las mariposas, fue prematura y esto no se había visto en una década. El clima incluso propició que se dieran apareamientos. La cifra de ocupación forestal de la mariposa el año pasado fue de 2.83 hectáreas.

La derrama económica que dejaron los Santuarios de la mariposa monarca fue de 507 millones de pesos el año pasado, pero hoy estarán operando al 50% de su capacidad para evitar aglomeraciones y respetar la sana distancia.

“El flujo de visitantes que esperamos con la capacidad al 50%, estamos hablando de 120 mil turistas aproximadamente. En este año tan complicado, las cifras de visitantes no es lo más importante, lo realmente importante es poder ir hacia adelante, poder tener estas actividades que tenemos cada temporada siendo exitosas en materia de salud, cuidando a la población local y también a visitantes y turistas”, añadió Claudia Chávez.

Por la pandemia, el uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo se torna un desafío porque el territorio a recorrer es amplio y con marcadas pendientes, advierte el biólogo Felipe Martínez.

“Hay que tomar otras precauciones, como tener cierta buena condición física para subir con tranquilidad a los santuarios, agarrar ritmo, sobre todo ahora que tenemos como situación obligatoria el uso de cubrebocas. No va a ser nada sencillo. Habrá ocasiones en que se sienta falta de aire, hay que ir paso a pasito”.

Las autoridades de Turismo en Michoacán estarán pendientes de proteger los Santuarios en cuestiones sanitarias, ecológicas y económicas. Detalles que pudieran parecer inofensivos como el uso de productos de higiene para manos puede afectar el entorno natural.

“No utilizar spray desinfectante y gel antibacterial cerca de las colonias de las mariposas porque estamos evaluando que no se tengan efectos secundarios sobre las mariposas. No tenemos muy claro lo que pudiera pasar, es una medida precautoria. No fumar o encender fogatas. Está prohibido llevarse flora y fauna silvestre esté viva o muerta.

Algo nuevo también, es que si nos impregnamos de gel (antibacterial) no se nos haga fácil estarnos lavando las manos en los cuerpos de agua o arroyitos que nos encontremos en los senderos, en esos manantiales hay también plantas y animales, no quisiéramos efectos secundarios por estos químicos que usamos por el COVID. ¡No tirar los cubrebocas! Pueden ser un foco de infección muy importante en la zona”, añadió Martínez.