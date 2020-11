Regidores de Sonora denuncian a alcalde por posible desvío de recursos

Un grupo de regidores y la Sindico del municipio de Empalme, Sonora, denunciaron públicamente al alcalde Francisco Javier Genesta Sesma, por el posible desvió de recursos públicos por alrededor de 10 millones de pesos, solo durante el 2019.

El regidor independiente Roberto Romero Guerrero, explicó que ellos estuvieron solicitando información a Tesorería a través de transparencia, desde el año pasado, donde tuvieron que irse a recurso de revisión para obligar a que los documentos se entreguen y ahí confirmaron los actos de corrupción.

“Nos dimos cuenta que hay muchas empresas de fuera que están sobre elevando los precios de muchas cosas, hay cosas que se pagaron y no se hicieron, hay muchos arrendamientos de vehículos que no se ven aquí, como renta de barredoras, precios de construcción de tubería de PBC a casi el 800% más del valor que andan aquí en empalme”.

Además, precisó que muchas de estas pólizas de los cheques pagados por esos servicios fueron recibidas por el mismo presidente municipal, donde incluso viene su firma; al igual que muchas transferencias de pagos directos a la cuenta bancaria del propio alcalde.

Por ejemplo, dijo que contractaron a una empresa externa para cobrarle los derechos de construcción municipales a la empresa que está haciendo la planta desaladora en Empalme, a la cual se le pagó 500 mil pesos por este servicio que dijo es innecesario.

“Es como si hubieran contratado a una empresa externa para que fuera a cobrar el pago de derechos de los permisos de construir la desaladora. Cunado no es necesario porque si no pagas tus permisos simplemente no empiezas la obra, ellos tendenciosamente dirigieron esos 500 mil pesos a una de esas empresas. Ya detectamos muchos desvíos de recursos”.

Ahorita el alcalde dice que no habrá aguinaldos diciendo que no hay recursos, cuando realmente el presupuesto municipal se desvió a cuentas del propio presidente municipal.

El regidor Romero aseguró que presentarán denuncias penales en la Fiscalía General de la Republica y la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, y piensan llegar hasta las ultimas consecuencias para alcanzar justicia para los ciudadanos de Empalme.

La denuncia también la promueven la síndico Adriana Pacheco Espinoza y los regidores Eliu León Acosta y Rafael Cacheux Salas.

Por Gerardo Moreno Valenzuela