Exhortan a alcalde de Coahuila a no promover sustancias contra Covid-19

El Gobierno del Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, le envió una llamada de atención al alcalde de la población de Francisco I. Madero por promover el uso de dióxido de cloro como tratamiento para pacientes con Covid-19.



Jonathan Ávalos había anunciado que entregaría mil “tratamientos” para coronavirus a través del suministro de dióxido de cloro, que según él le ha ayudado a "muchas personas a recuperarse de este padecimiento".

Sin embargo, este hecho llegó hasta los oídos del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien insistió en que la Cofepris no ha autorizado el uso de este producto, pues podría resultar en algo dañino para la salud.

La declaración

Al respecto, el funcionario comentó que: “La Cofepris emitió un comunicado el 22 de julio de 2020 respecto del dióxido de cloro. La Cofepris no cuenta con evidencia científica que determine el uso de dicho producto sea bueno para el tratamiento de ninguna enfermedad”.



El Gobernador también aclaró que el organismo en cuestión: "No ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada dióxido de cloro, o sus derivados, y eso nos impide como autoridad a nosotros aplicarlo o recetarlo, mucho menos ningún Alcalde tendría que estar por su cuenta ofreciendo a la comunidad un medicamento que no está aprobado formalmente por los órganos reguladores de que en materia de salud dispone del estado mexicano”,

Además, el priísta se refirió también a la boda del hijo del coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, cuya fiesta trascendió a través de redes sociales y desató críticas, debido al riesgo que implica realizarlas en la pandemia actual.