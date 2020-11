Exhiben ante turistas los problemática de feminicidios

Un contingente de 70 mujeres marchó de manera pacífica por la zona hotelera de Cancún para exhibir ante los turistas la problemática de feminicidios que afronta este destino turístico.

Con la madre de Diana al frente –una joven que desapareció en febrero–, las mujeres caminaron seis kilómetros sobre el bulevar Kukulcán, la principal vialidad de la zona turística, ante el asombro de algunos extranjeros.

El grupo, vestido de blanco y con pañuelos morados en mano, se congregó a las afueras de Puerto Cancún a las 16:00 horas (17:00 hrs CDMX).

El acceso a la zona hotelera fue restringido a vehículos para permitir el paso de las manifestantes.

Con consignas, gritos y cantos de protesta las mujeres hicieron notar su indignación a los turistas que transitaban. Incluso, se repartieron volantes con información en inglés y en español sobre los hechos registrados el pasado 9 de noviembre, cuando la policía municipal de Benito Juárez repelió una manifestación feminista a balazos.

"Cancún es un paraíso feminicida", se leía en una pancarta.

Durante la caminata se entonó en varios puntos el himno feminista "Canción sin miedo", de la cantautora Vivir Quintana.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", fue otra de las frases más gritadas por las manifestantes.

El continente llegó hasta las inmediaciones de Playa Langosta, una de las playas públicas más populares de este balneario, bajo un emblemático asta bandera.

La marcha pacífica concluyó con el encendido de veladoras, cantos y unas palabras de la madre de Diana, a quien desaparecieron en el bar Imperio en febrero de este año.

"Es mi única hija, ella no andaba en malos pasos ni yo tampoco, y por eso estoy aquí con la frente en alto buscándola", dijo.

Asimismo, aseguró que los avances en la carpeta de investigación son prácticamente nulos, pues las escasas pruebas que hay han sido reunidas por ella misma.

Esta es la segunda protesta pacífica que se realiza dentro de la zona turística de Cancún, donde no es común que se exhiban las problemáticas de la zona urbana.

Por Alejandro Castro