Rinde Navarro Quintero segundo informe de actividades en el Senado

El senador de la república, por Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA), rindió este sábado, de modo virtial, su segundo informe de actividades legislativas, de lo que destacó iniciativas encaminadas a la austeridad, a terminar la corrupción, impunidad, y abusos.

"Nos propusimos hacer reformas legislativas de fondo, iniciativas que partían del consenso nacional, no más corrupción, no más impunidad, no más abuso, no más derroche", insistió

Desde la vieja casona de Xicotencatl, sede del Senado entre 1931 y 2011, el presidente de la Comisión de Salud indicó que respaldó iniciativas como las que favorecen a personal del sector salud, durante la pandemia por COVID-19

"Hemos hecho diversas iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo, destacando la que tiene como propósito respaldar a las familias, particularmente por parte de su servidor, a mis hermanas y hermanos del sector salud que fallecieron a la fecha como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a quienes rindo un sentido homenaje, ya que perdieron su vida al tratar de salvar la salud de mexicanas y mexicanos ", expresó.

Además Navarro Quintero señaló que en su gestión también apoyó inciativas que fortalecieron a la economía del país a partir de la eliminación de la evasión de impuestos que tenían empresa fantasma, que ofrecían dijo, facturas falsas, afectando al erario público.

"Debemos fortalecer la economía al fortalecer el combate a la corrupción; combatir a quienes dan facturas falsas y crean empresas falsas y de la misma manera, hacer cumplir a aquellos que no erogaban a la hacienda pública cantidades millonarias en el pago de impuestos; lucrando únicamente con las amistades que tenían en el alto poder", estableció.

El legislador nayarita resaltó su aprobación a la reforma del artículo cuarto constitucional, que dijo tuvo propósitos sociales para atender a los sectores desprotegidos.

También sostuvo su voto a favor de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y la desaparición del Seguro Popular que dejó como saldo, dijo, complicaciones para atender a las y los mexicanos.

"Crearon empresas fantasma en la venta de medicamentos que jamás llegaron pero llegaron facturas para su cobro, quedó como saldo una contratación desordenada de recursos humanos; el saldo son 70 mil millones de pesos de los estados y 90 mil plazas que regularizar", asintió.

Navarro Quintero además dijo que impulso la Reforma a la Ley de Salud para generar el etiquetado de productos chararra para el control sanitario e información de la ciudadanía; ya que México ocupa el primer lugar en obesidad, que es la principal causa de muerte y se raciona con enfermedades del corazón y diabetes, ya que en el país, existen más de 15 millones de diabéticos

Navarro Quintero resaltó que también apoyó la iniciativa de la consulta popular para el escrutinio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en 2022 decida la ciudadanía su permanencia en el cargo; además de que aprobó la propuesta de revocación de mandato del presidente.

Durante su mensaje recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador gobierna al país en un contexto en el que en los noventa, el país vendió más de mil empresas paraestatales y la mitad de 100 millones de hectáreas concesionadas a mineras; y que la deuda pública asciende 13 billones de pesos de los cuales tiene que pagar cerca de 1 billón de pesos de intereses, sin abonar al capital de deuda y tiene un pasivo en pensiones suoeriri a los 6 billones de pesos y 6 billones de pesos en enfermedades y maternidad.

También señaló su aprobación por la Reforma del Tratado de Libre principalmente en la cuestión de medicamentos para que al concluir las propiedades industriales de las patentes, las fórmulas querían llegar a tiempo a los sectores sociales más desfavorecidos.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre Navarro Quintero solicitó licencia al Senado para buscar la candidatura de MORENA al gobierno estatal y se hará efectiva hasta el 15 de diciembre, una vez que concluyan los trabajos del periodo ordinario de sesiones.

Tras esta solicitud, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal anunció que habrá elecciones extraordinarias en Nayarit para elegir al suplente de Miguel Ángel Navarro Quintero.

Cabe recordar que Daniel Sepúlveda Árcega fue registrado como suplente en fórmula con Miguel Ángel Navarro Quintero, sin embargo, tras las elecciones de 2018, el cargo fue anulado y le retiraron la constancia de mayoría a Sepúlveda, porque incumplió con la disposición de la ley electoral respecto a que no debía ser ministro de culto en un periodo de 5 años previos a la elección; Navarro Quintero llegó al senado sin suplente.

Por Karina Cancino