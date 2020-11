¿Qué negociaciones hubo para que dejaran regresar a Salvador Cienfuegos a México?

De manera sorpresiva, aún para el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya que, para entrar en contexto, el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido por el gobierno estadounidense a mediados de octubre y apenas este 18 de noviembre y por medio de la Fiscalía General de Estados Unidos desestimó la acusación, permitiendo el regreso del General de cuatro estrellas a México, llegando a su casa.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con dos expertos de en materia política exterior, militar y periodismo, para hablar sobre los hechos que ocurrieron en Estados Unidos, y la razón de porqué México quería el regreso del general Cienfuegos, cuando se pensaba que estaría en alguna cárcel estadounidense y no de regreso a territorio mexicano.

Caso Cienfuegos

Ante el regreso del General Cienfuegos, César Gutiérrez, experto en temas militares señaló que hubo enojo y presiones, por regresar al exfuncionario de Sedena, por la información sensible que se podría manejar, siendo un riesgo incluso para la seguridad nacional, y la imagen del Ejército se vería manchada.

El tambien abogado recordó que dentro de esa misma cronología que se acaba de resaltar, señala el momento de tensión más fuerte que hubo por parte de ese grupo de poder del generalato mexicano fue cuando el abogado Sapone filtra una solicitud que hace al juzgado en donde están manejando la posibilidad de llegar a un convenio con los fiscales federales, y lo que no se entendió, fue que la negociación se estaba dando pero no solamente con la Fiscalía, sino de gobierno a gobierno respecto a la situación jurídica del general Cienfuegos, y por ello, manejaron ese desistimiento para tratar de lavarse un poco las manos.

"Lo que quedaba en claro era que estaba en juego la credibilidad de las Fuerzas Armadas, en específico del Ejército mexicano que ha sido el caballito de batalla de la Cuarta Transformación, y por eso presionaron al secretario de la Defensa para que él fuera y rescatara a uno de sus pares intercediendo con el presidente de la República", señaló.

Al respecto, Gutierrez supone que supone que a su vez, ordenó a Marcelo Ebrard que hiciera las negociaciones necesarias para repatriar al general.

El retorno de Cienfuegos

El periodista Jorge Alejandro Medellín, señaló en primer lugar, que el asunto fue resuelto en los niveles más altos, en las cúpulas más altas de la política, tanto de Estados Unidos como de México, porque puso en jaque a todos, no solamente al Ejército, ya que estaba poniendo en jaque a todo el sistema de justicia, en el tema de combate a la delincuencia, que implica no solamente al Ejército, implica también a la Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública, y a todos los personajes que han estado involucrados en esto durante por lo menos dos sexenios, problema que acabó siendo resuelto mediante instrumentos políticos que superaron los instrumentos judiciales.

"Fue una consideración mucho más política, más diplomática la que se impuso", dijo el periodista.

Además, reiteró que el enojo, la molestia enorme de los militares y ante esta posibilidad de incendiar y de tener toda serie de escenarios fuera de control, sobre todo en México en materia de cooperación bilateral, de estrategias de combate, porque esto hubiera golpeado no solamente a la Sedena sino a otras instancias.

Por ello, esto hubiera desatado toda una serie de cuestionamientos a las estrategias binacionales en un periodo de transición política muy fuerte en Estados Unidos y que aquí sería también en periodo de reacomodo, como lo veremos más adelante, de las relaciones civiles y militares.

Destacó que México quería que Cienfuegos regresara para tener un control y no desestabilizar tanto las relaciones con Estados Unidos como lo que hubiera ocurrido aquí a nivel interno.

"Era de vital importancia que esto se resolviera de la mejor manera posible para todos", afirmó

¿Qué concedió México?

El experto en temas castrenses, señaló Marcelo Ebrard hizo un a gran negociación, sin embargo, hubo concesiones y existe un abanico que tiene que ver más con la cooperación de agencia extranjera en cuanto a las reglas de cómo se va a manejar.

César Gutiérrez nuevamente recordó que la Sedena siempre ha sido muy hermética y muy cerrada.

"A los militares incluso el término “Fuerzas Armadas” es un término que inventaron de unos años para acá los políticos, el Ejército siempre fue el Ejército y la Marina siempre fue la Marina"

Al respecto, señaló que el Ejército como tiene asumido a la Fuerza Aérea, para ellos es “los pilotos aviadores”, sin embargo, la realidad es que a la Defensa no le gustan las intromisiones de nadie y mucho menos de una agencia extranjera,

imagínate que llegue la DEA y les diga que tienen que manejar, hacer, cómo manejarlo, cómo hacerlo, de entrada eso ellos lo ven como una intromisión y yo creo

Por ello, Gutiérrez supone que cuando llegó el Presidente, empezaron a cerrarle las puertas a ese trabajo de cooperación binacional con todo y que existe una agenda entre los países de cómo se tienen que llevar a cabo.

Además, recordó que ellos tienen un interés muy grande con cierto tipo de estupefacientes, en específico el fentanilo, y ahora esa es una de las máximas preocupaciones que tienen ellos, y como el Ejército no tiene la facilidad de poder trabajar de forma coordinada y en los mismos cables que se filtraron hace algunos años por medio de WikiLeaks, en el hubo un rompimiento entre ambas naciones en esa materia.

Dijo además que estaba de por medio el poder del generalato en México,

"Imagínate que quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa se encontrase culpable de haber cometido delitos en trabajo en coordinación y fomento en narcotráfico, pues acabaría con todo el poder y credibilidad de los generales en este país" dijo el experto como motivo de la repatriación de Cienfuegos.

Para el periodista Medellín, el presidente en su conferencia mañanera, esta posibilidad de revisar a fondo, ahora en el que se cuestionó, bajo qué términos, se deberán de revisar a fondo los acuerdos de cooperación con Estados Unidos, la revisión a fondo de la Iniciativa Mérida, saber exactamente en qué términos se dará ahora que entren los demócratas si se confirma como todos esperan el triunfo de Joe Biden, saber en qué términos se dará esta cooperación.

Al respecto, señaló no se habla únicamente de la DEA, y recordó que hace varios años se reveló que en México operan, al menos 16 agencias de seguridad norteamericanas en un edificio que está en Reforma. La ATF, la ICE, la DEA, el FBI, la NSA, muchas agencias, son 16 agencias, con ciertos niveles de penetración y de actividad en México, no estamos hablando solamente de los 54 agentes de la DEA en sus ocho estaciones que tienen en el país, esquema que es mucho más complicado que solamente el de la DEA, por lo que habría que ver los términos que ofreció México, y en qué términos se dará la nueva cooperación no sólo con la DEA sino con estas agencias, en materia de asesoramiento e intercambio de información.

Afirmó que el tema sigue en la mesa, es el de la falta de confianza que tiene Estados Unidos hacia México, además esta la confrontación por el control de este asunto, tan es así que tanto el Ejército como la Marina han invertido muchísimos millones de pesos en los últimos cinco años en materia de evolución, crecimiento y perfeccionamiento de inteligencia militar e inteligencia naval en donde se han destinado cerca de mil millones de pesos en tratos de instituciones para pulir esos instrumentos, para entrenar gente, para capacitar, y no depender necesariamente de la tecnología norteamericana.

Derrota de Donald Trump

Respecto a la derrota del actual mandatario Donald Trump, César Gutiérrez, señaló que si se tenía que llegar a una negociación tenía que ser con el gobierno con el cual, en teoría, tienes una buena negociación,

Dijo además que hay que está la cuestión en política exterior, de que en México se tiene la idea de que "somos amigos de los demócratas y enemigos de los republicanos", pero la historia lo que nos ha dicho es que hemos tenido siempre mejores resultados con los republicanos que con los demócratas.

"Hemos visto un presidente de los Estados Unidos súper carismático que le cae bien a todo mundo, como Obama, que deportó a muchisímos más migrantes que lo que hizo una persona que a lo mejor es antipático, y no cae muy bien, como Donald Trump", explicó

Decisión entre ambos gobiernos, Foto: AFP

El experto en temas militares, dijo que si no se daba la negociación en este momento, difícilmente se iba a repatriar al general Cienfuegos porque además sería una moneda de cambio muy interesante y muy importante para el nuevo gobierno

En el que existen secretos que conoce el general Cienfuegos de los políticos del pasado, del presente y de los que estarán en un futuro, y esa parte, supone, sí tendrían que ver mucho en cuanto a la sensibilidad del manejo de la seguridad nacional y de la seguridad interior que hay en el país porque él conoce absolutamente de todo lo que se maneja y eso también lo priorizaron porque el golpe mediático que hubiera sido, se mencionaban a otros nueve generales también en esa investigación.

Destacó que en México, el Ejército es muy poderoso y más en esta actual administración porque como son el caballito de batalla del presidente, porque no se quejan, y el presidente está asumiendo el costo político de lo que le va a costar eso para tenerlos contentos y ganarse la lealtad ciega por parte de los generales en México.

¿Qué relación tiene Biden en Materia de Seguridad?

El periodista Medellín, afirmó que a México le ha ido “mejor” con los republicanos que con los demócratas, ya que con Barack Obama en el poder, la DEA y las otras agencias, tuvieron la posibilidad de hacer lo que se les diera la gana en territorio mexicano para el combate al crimen organizado, a los cárteles, el antiterrorismo.

Sobre todo, agregó, en las administraciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto en donde se creó en la Sedena, la Sección Octava, que es el combate al terrorismo, y fue por presión de instancias de todo este asunto de Estados Unidos para complementar esta imagen de seguridad hemisférica, fue con los demócratas, se creo la Sección Octava de Contraterrorismo en la Sedena, y se amplió la cooperación con la Marina, en estas áreas, en el que depende mucho de cómo sea el plan de Joe Biden en cuanto a la forma de mantener las relaciones y cómo entran en México en este esquema,

Por lo pronto, señaló, esta parte del plan que haya tenido Biden, porque no va a ser lo mismo negociar o acercarse a un país en donde de manera tácita la confianza con la institución fundamental, que es el Ejército, está ya vulnerada, quedó en duda aunque no haya juicio, aunque no se vaya más allá, aunque el asunto haya quedado saldado, por el momento, ya esa mancha no se la va a quitar nadie y habría que ver qué tan hábiles son del lado mexicano para negociar esto, para llevarlo a buen término, y qué tanta presión va a querer Biden ante un presidente que no lo reconoció en su momento, o sea cuestiones de sensibilidad política y sobre todo de saber cómo vas a empezar tu gobierno y tu relación de manera tranquila o sacando la baraja sobre la mesa y golpeando la mesa para que las cosas sean como tú quieres desde el lado norteamericano.

