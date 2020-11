López-Gatell evita pronunciarse sobre aprobación de uso lúdico de la marihuana

El subsecretario Hugo López-Gatell evitó dar una postura a nombre de la Secretaría de Salud sobre la aprobación en el Senado del uso lúdico de la marihuana.

En conferencia el funcionario dijo que este tema no es de su competencia legal.

"En la parte recreativa nos declaramos incompetentes desde la perspectiva de competencia legal, no de que no tengamos distintas perspectivas, pero no es nuestro ámbito de competencia legal pronunciarnos sobre si es bueno o malo", justificó.

López-Gatell Ramírez optó por dejar que los especialistas en el tema sean los que se pronuncien y en ese sentido se refirió al comisionado nacional contra las adicciones (Conadic), Gady Zabicky.

Incluso mencionó que en los siguientes días se tocará el tema de la mariguana en la conferencia de COVID en Palacio Nacional.

Sobre el uso medicinal de la marihuana, dijo que hay oportunidades para usarla en la atención de enfermedades como la epilepsia y las crisis convulsivas pues los métodos convencionales no han funcionado.

El uso medicinal también es abordado en el dictamen de ley aprobado por el senado y que ahora será enviado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

Por: Gerardo Suárez