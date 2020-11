Hoy No Circula en Hidalgo | Miércoles 18 de noviembre, Fase 3 Covid-19

El programa Hoy No Circula en Hidalgo comenzó debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del Covid-19, con la intención de evitar contagios, por lo que no es un programa temporal y no permanente como en la Ciudad de México, dónde se aplica desde hace varios años.

Debido a que en este momento la entidad se encuentra en semáforo naranja, las autoridades informaron que a partir del pasado 4 de octubre, el Hoy No Circula cuenta con nuevas disposiciones.

Entre las nuevas disposiciones, explicaron que ahora los vehículos sólo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes. Las terminaciones nones 1,3,5,7,9 no circularán el primero, tercero y quinto sábado del mes. Mientras que las placas que terminan en par 0,2,4,6,8 descansarán el segundo y cuarto sábado del mes.

"Hoy No Circula Sanitario”.



Al no ser un programa de corte ambiental, los vehículos con hologramas "0" y "00" también están obligados a cumplir con esta disposición, con horario de implementación de 5:00 a 22:00 horas.



Casos de excepción:https://t.co/OSqjFrkMAV pic.twitter.com/tCNOhCZPrm — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) November 14, 2020

Hoy No Circula Miércoles – Hidalgo

Para este miércoles 18 de noviembre, no circulan los automóviles con terminación de placa 3 y 4, independientemente del holograma es 00, 0. Lo anterior también aplica para autos con placas de otras entidades federativas y el extranjero que circulen por el estado.

De acuerdo con un decreto publicado en el DOF, se estableció esta medida como temporal y no de corte ambiental, por lo que los vehículos con hologramas "0" y "00" están obligados a cumplir con la disposición, al igual que los demás autos que transiten por Pachuca y el área metropolitana, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Excepciones al programa de Hidalgo