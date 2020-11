Arranca primera Convención Agraria de la Ciudad de México

La primera Convención Agraria de la Ciudad de México arrancó con un evento que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de funcionarios de distintos niveles y poderes.

En el encuentro celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria destacó que es fundamental el reconocimiento de la propiedad social, de sus núcleos agrarios, de los ejidatarios, de los comuneros y las ejidatarias.

“Si no hubiera sido porque estas tierras le pertenecen a ejidos y comunidades, probablemente ya no existirían bosques en la ciudad, si no fuera porque hubiera propiedad social todavía viva que, además guarda la cultura de las zonas agrícolas y de la milpa en muchos de los lugares, no se seguiría guardando este germoplasma fundamental del maíz en nuestra ciudad, del maíz nativo, del maíz criollo.

“Pero también, y sobre todo a través de este diálogo, atender muchas de las problemáticas que tiene la Ciudad de México en su propiedad social; problemáticas que tienen que ver con apoyos, que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con bienestar, pero que también tienen que ver con conflictos que, por la vía pacífica del diálogo y del derecho, pueden resolverse de una manera factible para seguir conservando esa propiedad social, porque lo que no queremos es que se pierda, queremos que siga subsistiendo por los derechos, no solamente de nosotros, sino de las futuras generaciones”, dijo.

Detalló que la capital cuenta con una superficie de mil 485 kilómetros cuadrados, de la cual una tercera parte de la ciudad sigue siendo propiedad ejidal y comunal. Actualmente en la Ciudad de México hay 34 ejidos formalmente y 15 comunidades agrarias.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis Ángel López Escucutia, enfatizó que este foro de análisis de la propiedad social de la Ciudad de México, en pleno siglo XXI, representa una urgente necesidad ante las características muy propias de la Ciudad.

Recordó que los tribunales agrarios atienden cerca de 50 mil asuntos agrarios cada año, por lo que enfrentan nuevos retos.

El Procurador Agrario del Gobierno de México, Luis Hernández Palacios Mirón, dijo que esta convocatoria no sólo es una oportunidad para dar visibilidad y voz a los núcleos agrarios, sino iniciar un proceso participativo para definir las perspectivas de desarrollo social y sostenible que los núcleos reclaman.

“Los retos que enfrentan nuestros núcleos agrarios son también coincidentes con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano”, agregó.

#EnVivo uD83DuDD34uD83DuDCF9 La mitad del territorio de la Ciudad de México es rural y sus tierras son propiedad social. Hoy celebramos la Instalación de la Primera Convención Agraria.https://t.co/7XCqgdAJxR — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 17, 2020

Por: Carlos Navarro