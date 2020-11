¡Te mataron otra vez!

Martha Álvarez-Ugena Pedrós, madre de María Fernanda, víctima mortal durante el accidente protagonizado por Joao Maleck, se encuentra desconsolada, indignada y decepcionada de la justicia. Mediante un comunicado incluso teme que los jueces hayan sido comprados para dar un veredicto a favor del futbolista.

Ha transcurrido más de un año del accidente y la madre de Fernanda permanece en un duelo que la consume, le dirigió unas palabras al futbolista:

La madre de Fernanda lamenta que a pesar de que los juzgadores confirmaron su culpabilidad por el delito de homicidio agravado, al final se decidió a favor de Maleck reduciendo la condena (tres años y ocho meses de prisión) y dándole la oportunidad de recuperar su libertad, tras el pago de una fianza y la reparación del daño a las familias dolientes.

“Siempre hablamos con la verdad, sin engaños, ni mentiras. ¿Cuánto $$$$$ repartieron para darle la libertad? No descansamos ni un minuto, luchamos solas por Justicia durante todo este tiempo desde que mataron a mi hija. Con miles de obstáculos que nos ponía el sistema judicial. Nunca pensamos en venganza. Nunca le pusimos precio a tu vida. Nunca me he vendido, ni me venderé jamás”.