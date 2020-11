Emilio Lozoya usó a funcionarios para pedir pagos

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya utilizó a su personal de confianza para guardar y distribuir el dinero de los sobornos y, ante la FGR, aseguró que actuaban bajo instrucciones y no por iniciativa propia.

En su declaración del 8 de octubre, retomada para solicitar la orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, Lozoya se refirió a su exsecretario particular, Rodrigo Arteaga; a su ex colaborador, Francisco Olascoaga, y a su ex jefe de escoltas, Norberto Gallardo, a quienes instruyó a coordinar los esquemas de entrega de recursos, tras recibir órdenes de Peña Nieto y de Videgaray.

Por Diana Martínez