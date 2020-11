Diputados del PRD piden destitución de Bartlett por responsabilidad en inundaciones de Tabasco

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió la destitución de Manuel Bartlett del cargo de director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que sea investigado y en su caso sancionado por su presunta la mala planeación del desfogue de la presa Peñitas, que fue de las inundaciones en Tabasco.

“Las lluvias y las decisiones equivocadas e irresponsables en el manejo de la presa por parte de CFE, han dejado como saldo, hasta el momento, al menos cinco muertos, 148 mil personas afectadas, y 35 mil 982 viviendas inundadas en 13 de los 17 municipios de Tabasco”, acusó este jueves la diputada federal por Jalisco.

A través de un comunicado, la legisladora dijo que si hay evidencias de un mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas, como lo reconoció el propio presidente de la República y acusa el gobernador de Tabasco, se debe realizar una investigación porque alguien debe asumir la responsabilidad por los errores que provocaron que miles de personas hayan perdido su patrimonio, estén en grave riesgo sanitario y haya una pérdida de miles de millones de pesos en la economía del estado y de los municipios.

“La soberbia de Manuel Bartlett, quien dijo que las denuncias que presentará en su contra el gobernador de Tabasco le dan risa; sólo se entiende por la impunidad que le otorga el incondicional respaldo del Presidente”, opinó Juárez Piña.

Agregó que a la presunta responsabilidad de la CFE en lo acontecido en Tabasco habría que agregar los resultados de la Cuenta Pública 2019 entregada por la Auditoría Superior de la Federación, que exhibe que “la Comisión Federal de Electricidad es un desastre.”

Citó que la Cuenta Pública señala que “la CFE no fue rentable y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación; no cumplió sus metas de generación de energía y se observó un deterioro en la operación de las EPS, que provocó que la participación de CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista disminuyera al pasar de 48.6% en 2018 a 47.1% en 2019; los costos de generación no fueron competitivos respecto de los privados".

Además, que las pérdidas en transmisión se incrementaron respecto de 2018, al igual que la cartera vencida; los costos ineficientes reconocidos en las tarifas ascendieron a 58,422.9 MDP, el 51.3% de los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola (113,843.6 MDP), lo que significa que la mitad de dichos subsidios se destinan a cubrir las ineficiencias de la EPE.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés