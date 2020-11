Reforma a créditos Infonavit: Entrega directa, compra de terrenos y refinanciamiento

El gobierno de México presentó la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit que se basa en cuatro ejes: la entrega directa de créditos a los trabajadores, facilidad de adquirir un segundo crédito, la adquisición de terrenos y el refinanciamiento de las deudas.

El director general del Infonavit Carlos Martínez Velázquez informó que la iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y que se espera la conclusión del proceso legislativo.

“Los elementos más importantes de la reforma que plantea el presidente (López Obrador) para el Infonavit son diría que cuatro, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador como mayor de edad, como un trabajador que no necesita un tutelaje, y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores, y por eso con este con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda”, explicó.

Carlos Martínez Velázquez agregó que el Infonavit “estaba limitado a dar un solo crédito, sin embargo, las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito, y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten”.

Poder adquirir un terreno y otros beneficios

Señaló que ahora se puede adquirir un terreno también a través del crédito Infonavit “para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida, como le quiere dar bienestar a su familia desde la adquisición del terreno, y después que puede ir construyendo su vivienda de manera progresiva”.

El funcionario federal explicó que la reforma también considera el refinanciamiento de los créditos que otorga el Instituto, pero también que el instituto y los trabajadores puedan refinanciar los créditos que han sacado con instituciones bancarias.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la reforma da mayor libertad a los trabajadores para elegir en que utilizar su crédito y no someterse a los empresarios que ofrecían viviendas en lugares de difícil acceso.

“(antes) se necesitaba mantener a este aparato de intermediación costosísimo, oneroso, porque hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales, empresarios deshonestos, no generalizo porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables, pero también surgieron los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas, porque no les importaba la gente, no les importaba el pueblo, les importaba hacer el negocio, el atraco por eso a comprar terrenos en greña en los cerros”, indicó.

Por Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar