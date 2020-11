Carlos Joaquín no permitirá agresiones en contra de feministas

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, aseguró que él tuvo una reunión con los colectivos feministas unas horas antes de que se manifestaran en el estado, durante este encuentro, el líder local les prometió a las inconformes que desplegaría todos los esfuerzos necesarios para buscar y enjuiciar a los agresores de Alexis, una víctima de feminicidio de 20 años de edad.

Indicó que avisó al secretario de Seguridad Pública sobre la movilización a fin de que se permitiera conservar los derechos de las manifestantes. En entrevista con Javier Alatorre, Carlos Joaquín dijo que se solicitó al titular de la dependencia no usar la violencia, ni las armas en contra de las personas que acudirían a la marcha y se protegiera a la ciudadanía.

Aseguró que en todo Quintana Roo hubo movilizaciones en las que no se presentó alguna acción en contra de los presentes.

Secretario de Seguridad de Cancún no ha sido destituido tras protestas: SSP Quintana Roo

“No hubo ninguna situación que lamentar Poor excepción del movimiento que hacen en el Palacio Municipal de Cancún, donde algo ocurre. No sé todavía con exactitud qué es lo que ocurre esta agitación”.

Explicó que el director de la Policía Municipal era el que estaba al resguardo de esa zona y aparentemente los uniformados a su cargo respondieron a varios actos que se llevaban a cabo en contra del edificio.

Informó que se separó de su cargo al director de la Policía Municipal por estas agresiones y añadió que en la entidad hay un mando único judicial en el que colaboran las dependencias estatales y municipales.

“Es de coordinación, no de subordinación. La Constitución de nuestro país no permite un tema de subordinación de una policía municipal”.

Informó que se está haciendo una revisión de los hechos para determinar por qué razón se actuó en contra de las manifestantes, pese a que en toda la entidad no hubo problemas durante la jornada. Agregó que se hará una investigación en contra de los elementos que fueron señalados de haber disparado sus armas durante la movilización por parte de la Fiscalía local.

“Además de reprobar esta acción que no va con lo yo pienso, con lo que he manifestado en estos años de gobierno, que se opone a totalmente a esta situación, evidentemente no podemos permitir que se dé”.