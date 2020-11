No dejemos el destino a la suerte, exhorta gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro

Jalisco toma decisiones difíciles pero necesarias para disminuir los contagios por COVID-19 y evitar miles de muertes, una prueba de ello es la activación del botón de emergencia, insistió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El mandatario jalisciense reconoció que durante la marcha se han hecho reajustes por algunas afectaciones que se han registrado este fin de semana, especialmente en el renglón de transporte público. Salvar el mayor número de vidas posibles es la motivación para decidir correctamente.

“No tomar decisiones y actuar pensando en encuestas o en las próximas elecciones ya le ha costado miles de vidas a la nación. Yo jamás permitiré que eso pase en Jalisco. Estoy consciente de mi responsabilidad y no voy a fallar. Gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común, no en el aplauso fácil, y yo tengo muy clara la prioridad: cuidar la salud y la vida de la gente. Así lo he hecho y así lo haré hasta que salgamos adelante de esta emergencia sanitaria. Pero ningún Gobierno puede solo”.