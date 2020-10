Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Preescolar, 7 de octubre: actividades y respuestas

Si tus hijos cursan el preescolar de la educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades que abordaron este miércoles 7 de octubre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás a platicar acerca de las acciones de los personajes que escuchas en las historias que te leen. Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacer?

El día de hoy vamos a leer un cuento llamado Más te vale mastodonte de Micaela Chirif, pide a mamá o papá que te lo lean y escucha con mucha atención.

Qué te pareció el cuento, ¿te gustó? vaya que el mastodonte era travieso, platica con mamá o papá acerca de la historia y menciona cuáles fueron las acciones que realizó y cuales no quiso realizar el mastodonte.

1. “Un día en Once niños. Alan se cae”

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué estaba soñando Alan?

¿Dónde iba volando?

¿Con qué chocó Alan mientras estaba volando?

¿Por qué despertó de su sueño?

2. “Fernando, 6 años”

Puedes recordar ¿Qué soñó Fernando? ¿En qué países buscó a sus papás? ¿Dónde los encontró? ¿Qué comió?

3. “Daniela, 6 años”

¿Qué fue lo que soñó Daniela? ¿Con qué animal se encontró y de qué color era? ¿Dónde estaba su casa? ¿De qué color era el arcoíris?

4. “Montserrat, 5 años”

Para terminar, responde las siguientes preguntas sobre el sueño de Montserrat.

¿De qué tamaño era el angelito?

¿De qué color era su pelo?

¿Cuál era el nombre de su angelito?

¿A dónde fue Montserrat con Hércules?

El Reto de Hoy

Platica con mamá o papá si recuerdas como ha sido alguno de tus sueños, no olvides contarles todo lo que recuerdes que haya sucedido, y qué personajes aparecieron en él.

Deportes

¿Qué vas a aprender?

Aprenderás a realizar movimientos de desplazamiento utilizando tu cuerpo. Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacer?

Para realizar las actividades del día de hoy necesitarás los siguientes materiales, los cuales seguramente tienes en casa:

4 Figuras geométricas dibujadas en hojas de color (rojo, verde, amarillo y azul).

4 Cajas de cartón o cestos.

Cinta adhesiva.

Si no tienes hojas de color no te preocupes, puedes utilizar hojas de un cuaderno las cuales puedes colorear con ayuda de un adulto, no olvides utilizar ropa cómoda.

Imagina que un elefante estornudo y tiró todas las figuras al piso, deberás encontrar la figura de un cuadrado, para buscarla tendrás que desplazarte en el piso de diferentes formas, una de ellas puede ser gateando.

Una vez que la hayas encontrado remarca primero con tu mano los lados de la figura y después hazlo con tu pie. Llegó el momento de cortar las hojas a la mitad y hacerlas bolita, si lo necesitas pide ayuda de mamá, papá o del adulto que te acompaña.

Acomoda las cajas de cartón en una esquina del lugar en el que te encuentres realizando esta actividad, no olvides que cada caja deberá tener una marca con el color de las hojas.

Golpea las bolas de papel hacia arriba, cuando estés cerca de la caja que le corresponda lánzala en la caja que le corresponda según su color, puedes hacerlo también corriendo, solo ten cuidado de no caerte.

Ahora acomoda las cajas como portería de futbol y lleva la mayor cantidad de pelotas, puedes hacerlo con una escoba, pero si aún eres muy pequeña o muy pequeño intenta soplarlas hasta que queden dentro de las cajas.

Por último, toma una bolita de papel, siéntate en el piso con las piernas cruzadas y comienza a darte un rico masaje, comienza por tu cabeza, después en tus hombros hasta que llegues a tus piernas.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te construyan un circuito con sillas y trepa sobre ellas, seguramente te divertirás.