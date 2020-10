Hasta que Morena desista en fideicomisos, oposición liberará la tribuna en Cámara de Diputados

Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados no permitirán que continúe la sesión del Pleno en la que se discute en lo particular la extinción de 109 fideicomisos hasta que Morena desista de su intención de “exprimir” el Fondo de Salud para el Bienestar, aseguraron los coordinadores del PAN, PRI, MC y PRD.

En conferencia de prensa durante la noche de este martes, acusaron a Morena de querer utilizar discrecionalmente los más de 97 mil millones de pesos de dicho fondo sin reformar la Ley General de Salud, lo que “atropella el proceso legislativo”, por lo que no dejarán la tribuna que tomaron este martes por la noche durante la sesión ordinaria.

Y es que durante la discusión en lo particular de la reforma que elimina 109 fideicomisos, Morena intentó este martes introducir un artículo transitorio para que, sin reformar la Ley, la Secretaría de Hacienda disponga de los recursos del Fondo para gastos de salud contra el COVID-19 que determine la Secretaría de Salud, lo que dejaría desprotegidos los tratamientos sobre enfermedades crónicas de miles de personas.

Tonatiug Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la intención de Morena de quitar el fondo que atiende a los sectores más vulnerables para atender el problema de salud de la pandemia, pues es “hacer un pozo para tratar de llenar otro, dejando desprotegidos a los más pobres”.

“No hay acuerdo, fuimos los cuatro coordinadores de estos grupos parlamentarios y le solicitamos en términos de la ley al presidente de la Junta de Coordinación Política (Mario Delgado) reunir a la Junta. La Ley dice que bastan tres coordinadores que soliciten la reunión para que se dé, nosotros somos cuatro, y sin embargo él dijo que lo iba a pensar”, explicó.

El Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, sirve para atender enfermedades crónicas, como los tratamientos contra el cáncer de niños, cáncer de mama y cáncer cervicouterino, casi 65 padecimientos enlistados por el Consejo General de Salubridad.

Tonatihu Bravo, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), citó el artículo 77 Bis 29 de la ley, que señala que “los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso deberán permanecer afectos al mismo hasta el cumplimiento de sus fines. Es decir, no se pueden sacar de ese fideicomiso”.

“¿Para qué es este recurso? La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; dos, la atención de necesidades de infraestructura preferentemente de entidades federativas con mayor marginación social; tres, completar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos de más insumos así como acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social”, dijo.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN, dijo que nadie tiene “certeza de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Nosotros fuimos a ofrecer el diálogo y así es como lo hemos venido haciendo, pero no confundamos la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad”.

Verónica Juárez agregó que debido a que “el gobierno está quebrado quieren sacar dinero hasta debajo de las piedras”.

“Lo que está haciendo Morena no tiene nombre. En ese sentido vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento del reglamento, en el cumplimiento de la ley y vamos a seguir defendiendo los recursos que ya por ley también están destinados a ciertos fines

“Vamos a resistir, pero vamos a seguir insistiendo en el diálogo para poder avanzar cuánto tiempo? Lo que sea necesario”, expuso.

René Juárez, coordinador del PRI, dijo que mantendrán una oposición de dignidad, congruencia y de exigencia a que se cumpla la legalidad.

“Lo más importante, estamos defendiendo una causa noble que debería de unirnos y no confrontarnos ¿qué acaso no les duele a los que están allá adentro queriendo tomar esta decisión arbitraria lo que sienten las madres de familia cuando ven a sus hijos que se están muriendo porque no tienen medicamentos para curarlos de cáncer”, enfatizó.

