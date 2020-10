Diputados discuten a golpes extinción de fideicomisos en el Pleno

Durante la discusión en lo particular de la reforma que extingue 109 fideicomisos, el salón de Plenos de la Cámara de Diputados se volvió este martes en un “ring” entre las bancadas de oposición contra Morena y aliados con empujones, agresiones verbales y hasta golpes entre los diputados.

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC tomaron la tribuna cuando la diputada morenista María de los Ángeles Huerta subió a tribuna a hablar a favor de una reserva que presentó su compañero de bancada Iván Pérez Negrón, que tiene como propósito introducir un artículo transitorio en la reforma para que la Secretaría de Hacienda pueda hacer uso de los recursos en el Fondo de Salud para el Bienestar, que concentra 97 mil millones de pesos.

Sin embargo, debido a que no se presentó iniciativa para reformar la ley de dicho fondo, la oposición tomó la tribuna en protesta porque señaló que no es legal introducir un transitorio que modifique una ley que no forma parte del dictamen en discusión.

A la tribuna, los diputados subieron con pancartas en las que acusaron que Morena quiere hacer uso discrecional de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, además de los más de 68 mil millones que dejarán la eliminación de 109 fideicomisos.

La oposición rodeó a la diputada Ángeles Huerta, quien acusó que la estaban pateando y agrediendo a los diputados del PRI y del PAN. Inmediatamente, los diputados de Morena y aliados se acercaron y comenzaron los jaloneos entre diputados, rompiendo las pancartas; por momentos hubo golpes entre diputados.

Al respecto, la diputada presidente Dulce María Sauri decretó un receso de 20 minutos alrededor de las 20:55 para que los coordinadores buscarán un acuerdo, pero hasta las 22 horas no se ha levantado por lo que la reforma que extingue 109 fideicomisos no ha sido aprobada en lo particular.

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés

