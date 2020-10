Congreso de CDMX aprueba cambios para elección de titular del Órgano Interno de Control del TECDMX

El pleno del Congreso local aprobó reformar la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para precisar y clarificar el proceso mediante el cual se nombra al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.



En votación nominal, el dictamen que modifica el artículo 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México se aprobó con 33 votos a favor, 12 en contra y una abstención.



Al fundamentarlo, la diputada Leonor Gómez Otegui, promotora de la iniciativa de origen e integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción dijo que los cambios buscan establecer una ruta de congruencia legal entre el procedimiento y los supuestos en los cuales no se cubra con las condiciones y plazos para nombrar a la persona idónea para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.



Puntualizó que esta nueva Ley establece que dicho cargo será designado por el Comité de Participación Ciudadana mediante convocatoria pública abierta, a través de una terna que se someta al análisis y aprobación del pleno del órgano jurisdiccional electoral.



Así se permitirá un contrapeso institucional para la vigilancia, supervisión y rendición de cuentas.



Agregó que, la disposición no consideró la eventualidad de que el pleno del Tribunal Electoral no hiciera el nombramiento en primera instancia, ni se establecieron los plazos para cumplir con esta obligación.



“Es por ello que para cubrir este vacío legal y dar mayor precisión y certidumbre, el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, promovía esta reforma, que busca determinar los plazos dentro de los cuales el pleno del Tribunal Electoral deberá cumplir con este nombramiento, en un término improrrogable de 30 días naturales”, explicó.



Indicó que de no cumplirse este plazo, se da un segundo término de 15 días naturales -en caso de que se rechace la primera terna propuesta- y, en última instancia, la resolución será del Comité de Participación Ciudadana.

Votos en contra

En contra del dictamen votó el diputado Diego Garrido, quien afirmó que esta reforma es “inconstitucional de origen”, ya que el Poder Legislativo interviene en las atribuciones de los Tribunales Electorales del Poder Judicial, lo que afecta el equilibrio de Poderes, así como la autonomía e independencia del Poder Judicial.



El diputado del PRD, Jorge Gaviño señaló que el debate debe darse en el marco Constitucional, porque se está cambiando una ley y acotó que si existieran irregularidades en el funcionamiento de las contralorías, deben denunciarse.



A favor del dictamen se manifestó el diputado de Morena, Carlos Castillo quien recordó que la discusión para el nombramiento del Contralor del Sistema Anticorrupción ya se realizó en este Congreso. Sostuvo que no se vulnera la autonomía al realizar esta designación, ya que es mediante un órgano ciudadano nombrado por otro órgano ciudadano, y no es el Congreso local el que lo nombra.



Consideró que esta discusión “es un tema político y no jurídico”, y que no hay precedentes del tema.

Por: Jorge Almaquio García

