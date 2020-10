AMLO a Morena: "Aquí nadie es indispensable"

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes buscan la dirigencia de Morena y afirmó que los partidos sin principios, que no piensa en el pueblo ni luchan por causas no son mas que franquicias y sus integrantes oportunistas y ambiciosos vulgares.

En la conferencia matutina, López Obrador hizo a un lado la investidura presidencial, y pidió a los candidatos a la dirigencia nacional de Morena a hacer a un lado el interés personal y que respeten el resultado de la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que nadie es “indispensable” en ese instituto político.

“Entonces, no es para Morena, es en general este punto de vista de que ya al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política de que ‘me voy a colar’, entre comillas, ‘y no me importa el pueblo’. Ni hablan con la gente, no platican, no recogen los sentimientos del pueblo, porque traen todavía el esquema antiguo, el viejo molde, que hay que terminar de romperlo”, señaló.

En Palacio Nacional, López Obrador solicitó a los candidatos a presidente y secretario general de Morena a pelear por el resultados de la encuesta, a poner por delante las causas y al partido.

“Si se hace una encuesta y la gente dice: ‘esta persona’, pues esa es la opinión del pueblo, respetarla. ‘No, me inconformo’, pues sí, todos tenemos derecho a eso, derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista no tiene caso, no tiene sentido, no va a tener éxito nada de eso”, expuso.

Tras un año de conflicto interno, López Obrador indicó que Morena es mucho partido para tampoco dirigente, y advirtió que la disputa puede afectar las preferencias electorales que encabeza el partido.

“Los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque yo tengo licencia porque soy presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia, como más de un año y enfrascados en pleitos y todo. Y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente: si fuesen las elecciones ¿por qué partido votarías? y ese partido está hasta arriba; o sea, es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, porque no hay dirección, hay un desbarajuste; sin embargo, el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor. Pero también, ¿por qué lo digo?, para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles”, señaló.

Por: Paris Salazar y Francisco Nieto

