Otorgan alimentos

En el contexto de la emergencia sanitaria, 1.2 millones de beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar de la CDMX recibirán un paquete alimentario con 15 productos no perecederos.

Se trata de una inversión de 367 millones 159 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples federal que corresponden a la capital.

Comúnmente, esos recursos eran destinados al programa de desayunos escolares para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas, pero por la pandemia fue imposible entregarlos.

El paquete alimentario, que será dado por única ocasión, fue conformado con ayuda de un convenio con el ISSSTE para cumplir con su valor nutricional.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que el DIF nacional otorga partidas a todas las entidades para alimentos.

“Dado que se cerraron las escuelas a finales de marzo, hay una parte muy importante (de dinero) que no fue ejercida porque no hay clases y, por lo tanto, no hubo la entrega de alimentos escolares.

“Sin embargo, este recurso tiene que aplicarse en este rubro, no puede cambiarse”, aclaró.

Junto con el DIF nacional, y como ya se hizo en otras entidades, en la capital se decidió la entrega de paquete de víveres a cada menor, en compensación de sus desayunos escolares.

La directora general del DIF-CDMX, Esthela Damián, refirió que los lineamientos de la entrega ya fueron publicados en la Gaceta Oficial el 7 de octubre.

“Los tutores de los beneficiarios serán citados mediante un mensaje de texto”, añadió.

Por Manuel Durán