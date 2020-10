Darán paquete alimentario a 1.2 millones de menores en la CDMX

En el contexto de la emergencia sanitaria, 1.2 millones de beneficiarios del Programa “Mi Beca para Empezar” en la Ciudad de México recibirán un paquete alimentario con 15 productos no perecederos.

Se trata de una inversión de 367 millones 159 mil pesos del “Fondo de Aportaciones Múltiples” federal, pero que corresponden a la capital.

Comúnmente, esos recursos eran destinados al programa de desayunos escolares para estudiantes de nivel básico en escuelas públicas, pero debido al cierre de escuelas no se pudieron ejercer.

El paquete alimentario, que será entregado por única ocasión, fue conformado con ayuda de un convenio con el ISSSTE para cubrir con el valor nutricional.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que el DIF Nacional otorga partidas a todas las entidades para alimentos escolares.

“Dado que se cerraron las escuelas a finales de marzo, pues hay una parte muy importante (de dinero) que no fue ejercida porque no hay clases y por lo tanto no hubo la entrega de alimentos escolares.

“Sin embargo, este recurso tiene que ejercerse en este rubro, no puede cambiarse”, aclaró.

De esa forma, junto con el DIF Nacional y como ya se hizo en otras entidades, en la Ciudad de México se decidió la entrega de paquete de víveres a cada menor, que hubieran recibido sus desayunos escolares.

En coordinación con el @DIF_NMX se entregará el Apoyo de Alimentos Escolares (desayunos) que normalmente se daba a estudiantes de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas, además de Centros de Atención Múltiple.

Para más información da click en la imagen uD83DuDC47 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 21, 2020

Lineamientos ya fueron publicados

La Directora General del DIF-CDMX, Esthela Damián Peralta, refirió que los lineamientos de la entrega ya fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de octubre.

Los paquetes, dijo, se entregarán en 154 sitios, entre ellos 93 PILARES y 61 Centros DIF.

“El patrón estará cargado en una aplicación que servirá para agilizar y documentar adecuadamente la entrega de los apoyos alimentarios.

“Se tiene previsto cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas en la contingencia”, aclaró.

La entrega se llevará a cabo del 3 al 23 de noviembre, de lunes a sábado, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

“Serán citados los tutores de los beneficiarios, convocados por FIDEGAR, a través de un mensaje de texto, en el cual se les indicará lugar, día y hora de la entrega, de acuerdo a la letra inicial del apellido paterno”, acotó.

Explicó que hay un convenio con las Tiendas ISSSTE para todas las pruebas que corresponden a valor nutricional, higiene, calidad e incluso inspecciones en los lugares.

Incluso hubo un estudio de mercado sobre el costo de cada uno de los productos sobre una serie de características, precios más bajos.

Productos

1 avena gran vita 400 gramos

2 frijol negro campo fresco 1 kilo

2 pasta para sopa integral la moderna 200 gramos

2 lenteja valle verde 500 gramos

2 chícharos c/zanahoria la costeña 420 gramos

1 amaranto sol campestre / nutrivien / arentto 250 gramos

1 sardinas fresh label 425 gramos

1 arroz integral campo fresco /san diego 1 kilo

2 atún en agua tuny 140 gramos

1 aceite de canola maravilla 1 litro

Por Manuel Durán