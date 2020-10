Hoy No Circula en Hidalgo| Jueves 22 de octubre, Fase 3 Covid-19

El programa Hoy No Circula en Hidalgo comenzó debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del Covid-19, con la intención de evitar contagios, por lo que no es un programa temporal y no permanente como en la Ciudad de México, dónde se aplica desde hace varios años.

De acuerdo con un decreto publicado en el DOF se estableció esta medida como temporal para reducir la movilidad en Pachuca y la zona metropolitana de Hidalgo. Se ha modificado con respecto al avance del semáforo epidemiológico, ahora que la entidad se encuentra en naranja las autoridades anunciaron nuevas disposiciones.

De acuerdo con un informe presentado por el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, la medida es un eferente nacional y ha sido reconocida por el Gobierno Federal por su efectividad.

Algunas de ellas, como el #HoyNoCirculaSanitario fueron reconocidas por el @GobiernoMX por su efectividad para la contención del virus y aunque generaron molestia en la ciudadanía, eran necesarias.



Nada está por encima de la salud de nuestras familias. pic.twitter.com/N4pOuvjrr7 — José Luis Romo Cruz (@JLRomoCruz) October 21, 2020

Al no ser un programa de corte ambiental, los vehículos con hologramas "0" y "00" están obligados a cumplir con la disposición, al igual que el resto de los autos que circulan, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Hoy No Circula Jueves – Hidalgo

Para este jueves 22 de octubre no deberán circular los automóviles con holograma verde y terminación de placa 1 y 2, independientemente del holograma 00, 0.

Entre las nuevas disposiciones, las autoridades informaron que ahora los vehículos sólo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes. Las terminaciones nones 1,3,5,7,9 no circularán el primero, tercero y quinto sábado del mes. Mientras que las placas que terminan en par 0,2,4,6,8 descansarán el segundo y cuarto sábado del mes.

Lo anterior también aplica para autos con placas de otras entidades federativas y el extranjero que circulen por el estado.

Alcanzamos una fase de control en el desarrollo de la pandemia por el #COVID19, y el semáforo epidémico en Hidalgo está en naranja uD83DuDFE0. Decidimos reducir las restricciones del Hoy No Circula Sanitario y ahora los autos solo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes. pic.twitter.com/TvxnsCuWE7 — Desarrollo Económico (@Sedeco_Hgo) October 13, 2020

Excepciones al programa de Hidalgo