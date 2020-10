Hay que obligar al gobierno a atacar la informalidad como parte de la Reforma fiscal: CCE

Ante una reforma fiscal en puerta, “hay que obligar a la autoridad a que cualquier reforma que se presente debe empezar por cómo atacar el tema de la informalidad”, aseveró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA, Salazar comentó que el tema de la informalidad va de la mano con los problemas evasión fiscal, no obstante, dijo que darle más dientes a la autoridad fiscal para que evite ese delito, no es la solución, sino que exista una actividad de supervisión real del Estado.

“No hemos hecho ningún esfuerzo real en nuestro país para entender que no vamos a formalizar la economía si no ponemos también niveles adecuados de supervisión, esto implica que el Estado tome acciones que no quiere tomar”, aseguró Salazar.