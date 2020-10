Si eres odontólogo, ¡súmate a Turma do Bem! La red de voluntariado especializado más grande del mundo

La Turma do Bem gerencia la mayor red de voluntariado especializado del mundo, con más de 17 mil odontólogos actuando en 14 países. La organización ofrece tratamiento odontológico gratuito a jóvenes de 11 a 17 años en condiciones de vulnerabilidad social y con graves problemas bucales y, también, a mujeres que vivieron situaciones de violencia doméstica y tuvieron la dentición afectada durante las agresiones. A punto de cumplir 20 años de actuación, la organización ya ha impactado a más de 78 mil jóvenes y más de 1.100 mujeres. Cuenta con un modelo de gestión innovador, en el voluntariado y caracterizado por la fácil replicabilidad.

Conoce los principales programas de Turma do Bem

Dentista do Bem (Odontólogo del Bien). Cuenta el trabajo voluntario de cirujanos dentistas que atienden, en sus propios consultorios, a niños y adolescentes de bajos recursos proporcionándoles tratamiento odontológico gratuito hasta que cumplan 18 años. Los beneficiarios se seleccionan según por el grado de necesidad en evaluaciones realizadas en las escuelas públicas y organizaciones sociales. La selección se realiza por el equipo de la Turma do Bem mediante la aplicación de un índice de prioridad. Los jóvenes y niños con problemas bucales más graves, más pobres y mayores (por tanto, más cercanos del primer empleo) tienen prioridad en atendimiento. El paciente es asignado al consultorio del dentista voluntario más cercano de su casa. El tratamiento es completo de tipo curativo, preventivo y educativo incluyendo, si es necesario, radiografía, ortodoncia y prótesis.

Apolônias do Bem. El proyecto Apolônias do Bem ofrece tratamiento odontológico integral y gratuito a mujeres cis y transexuales que vivieron situaciones de violencia doméstica y tienen la dentición afectada durante las agresiones. Desde 2012, cuando empezó a desarrollarse, ya atendieron a más de 1.100 mujeres en todo Brasil. Las beneficiarias son seleccionadas a través de evaluaciones realizadas en casas de apoyo y organizaciones sociales, cuando pasan por un examen oral rápido, no invasivo, y responden al OHIP (Perfil Impacto de Salud Oral, en inglés, una herramienta científica que mide el impacto de la salud bucal en la calidad de vida de una persona). Tienen prioridad las mujeres con problemas odontológicos más graves y OHIP más alto, que sostienen la familia y retomaron los estudios o están haciendo cursos de captación profesional. El proyecto está reconocido por la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y hace parte de UNA-SE para el fin de la violencia contra las mujeres.

Conoce más sobre los proyectos desarrollados por la ONG en el siguiente enlace: https://turmadobem.org.br/es/index.php/nuestros-proyectos/

Voluntariado en México

En todo México hoy, gracias a la colaboración de los dentistas voluntarios mexicanos, más de mil 200 jóvenes ya se han beneficiado con tratamiento odontológico completo y gratuito. La Dra. Beatriz Adriana Villanueva Collins, elegida en 2018 con el título de “Melhor Dentista do Mundo” (Mejor Dentista del Mundo) por su dedicación a el proyecto en territorio mexicano, es una de nuestras coordinadoras más activas en toda la red mundial.

En este momento de pandemia mundial, estamos realizando algunas acciones virtuales para que podemos expandir aún más nuestras acciones en el país, además de buscar siempre nuevas empresas para apoyar nuestros proyectos y colaborar con mejores estrategias para seguir siempre ofreciendo un tratamiento odontológico de calidad a los que más necesitan por toda Latinoamérica.