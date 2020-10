Margarita Zavala pide a TEPJF actuar sin líneas ni rencores

La excandidata presidencial Margarita Zavala pidió al Tribunal Electoral que no actúen con líneas o rencores y que hagan justicia para los simpatizantes de México Libre al no negarles el registro como partido político.

“Justicia para México Libre que es la voluntad de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no merecen rencor, ni líneas, ni polarización, solo lo suyo: el derecho a asociarse políticamente en México Libre”, indicó.

Esto luego de que el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral va en el sentido de negarle el registro como partido político a la asociación fundada por Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

En sus redes sociales, la ex panista sostuvo que la sentencia le da en parte la razón a su asociación civil, pero aclara que “Nosotros NO tuvimos financiamiento público y NO somos partido político. Por eso estamos en el tribunal: queremos ser partido político y cumplimos los requisitos”.

