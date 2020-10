Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria, 13 de Octubre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este martes 13 de octubre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado b, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

La investigación, a menudo, forma parte de nuestras vidas, ya que, en buena medida, aprendemos a través de lo que observamos, y la observación es parte muy importante de la investigación. Si aprendemos a observar, y a investigar, podremos adquirir nuevos conocimientos, y parte de la observación consiste en saber dónde encontrar la información y los conocimientos. Por ello, en esta sesión de martes, en la materia de Lenguaje, aprenderás a Localizar información pertinente para responder preguntas acerca de un tema de investigación.

¿Qué hacemos?

Seguramente, tus maestros y maestras te han pedido en algún momento que realices una investigación sobre algún tema que consideres importante. Para hacerlo, es necesario saber abordar un tema desde distintos enfoques, pues sólo así es posible llevar a cabo todos los pasos de la investigación, desde la elaboración de una hipótesis, hasta la búsqueda y acopio de información pertinente, de manera que te sea posible obtener tus conclusiones.

Para iniciar te pedimos que pienses muy bien si alguna vez has buscado información en una fuente y no has encontrado lo que querías. También, piensa en un tema del que se habla mucho hoy en día, y es muy importante: ¿sabes cuáles son las noticias falsas y con qué facilidad se difunden?

Con los avances tecnológicos, con las redes sociales y las publicaciones en línea, nos enfrentamos a una comunicación masiva e inmediata, donde la información se lee a veces de manera fragmentada, o está redactada de tal forma que no se entiende lo que es en realidad. Los títulos son tan llamativos y generan tanta curiosidad, que se lee el primer párrafo, y sin terminar la nota, artículo, información o investigación, el lector suele dar por hecho que conoce lo que leyó, o que sus dudas han quedado respondidas, sin recurrir a otras fuentes para comprobar que esa información que acaba de leer es verdadera.

Ahora, para que tú al igual que Ana puedas aprovechar el tiempo y sepas cómo realizar una buena búsqueda en la biblioteca, te invitamos a observar el siguiente video:

Estrategias para buscar en un acervo de biblioteca

Observa el siguiente video para una búsqueda confiable en internet.

¿Cómo buscar información en internet?

Segundo de Secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Este martes en la materia de civismo indagarás en cómo ejercer tu derecho a la salud integral y reconocerás los procedimientos o mecanismos que tienes a tu alcance para ejercer ese derecho. Asimismo, analizarás en qué consiste el concepto de salud, concebida como algo integral, es decir, que abarca distintos aspectos y que no sólo es lo contrario de enfermedad. También conocerás a qué se refiere el ejercicio del derecho a la protección de la salud; esto para vincularlo con los mecanismos que puedas emplear.

Finalmente, se especificarán cuáles son las instancias que el Estado mexicano ha designado para la atención de la salud, así como los procedimientos y mecanismos que tienes a tu alcance, como adolescente, con la finalidad de que los emplees para ejercer el derecho a la protección de la salud.

¿Qué hacemos?

La etapa que estás viviendo, que es la adolescencia, representa muchos cambios. Entre éstos, que tú eres más independiente y adquieres responsabilidades en relación con el cuidado de tu salud y, en general, en lo que concierne a tu desarrollo personal.

Por ejemplo, cuando te enfermas, ¿qué haces?, ¿a quién recurres? Es probable que, en primer lugar, acudas a tus padres, quienes a su vez te llevan al médico para que sea quien diagnostique la causa del malestar que padeces.

Sin embargo, si se tratara de dudas acerca de cómo cuidarte en caso de que decidas iniciar tu vida sexual o; si por la presión de tus amigos estás dudando si probar o no, por ejemplo, bebidas alcohólicas o cigarro; en este caso, ¿a quién te acercarías para comentar estas inquietudes?

A continuación, observa el siguiente fragmento sobre lo importante que es mantenerte sano para poder realizar en forma óptima tus actividades.

Salud, divino tesoro

Para dar respuesta a estas preguntas, observa el siguiente fragmento. Anota lo que consideres necesario.

La salud, un derecho

En el siguiente video se mencionan cuáles son esas instituciones.

Mi derecho a una salud integral

Tercero de Secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Este martes en la materia de Civismo harás una revisión general de tu condición física, emocional y mental, además de rescatar la importancia de estos tres aspectos, para llevar una vida equilibrada. Reconocerás la situación de tu salud haciendo énfasis en los aspectos físico, mental y emocional; esto mediante algunas pruebas para identificar tu condición física y ejercicios para el manejo de las emociones y la introspección. El propósito es que, con la información que obtengas a partir de las actividades que se proponen, puedas hacer una valoración sencilla de tu salud física y mental, principalmente.

¿Qué hacemos?

Imagina que tienes un malestar y alguien les pregunta, ¿cómo estás? Casi siempre respondes bien, o decimos si algo nos duele o molesta, pero no siempre revisas a detalle lo que te pasa. Para evitar evadir u ocultar lo que te sucede, es necesario identificar y saber expresarlo con claridad; esto no sólo ayuda a la salud física, sino también a la salud mental, e incluso, a la social.

El cuidado de la salud es parte de tu responsabilidad, por lo tanto, siempre es conveniente saber de qué maneras puedes contribuir a tu bienestar; no obstante, cuando así lo amerite es necesario asistir con un médico para un diagnóstico, además te podrá orientar y apoyar de manera más precisa conforme a tus necesidades.

Como te mencionamos anteriormente, la primera parte consiste en identificar cómo te encuentras en cuanto a tu condición física. Prepárate, porque harás un poco de ejercicio. Antes de iniciar con las pruebas de condición física, debes comprender por qué es fundamental cuidar el cuerpo a través de la actividad física.

La actividad física te ayuda a prevenir diversos problemas derivados del sedentarismo, tales como el sobrepeso, la obesidad, la falta de condición física u otros más. Si recuerdas, los padecimientos que más afectan a las personas en estos momentos, son justamente el sobrepeso y la obesidad, que los vuelven más vulnerables ante el COVID-19.

Además, la actividad física mejora el humor, la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos, como depresión y ansiedad. Pero, qué mejor que escuches la importancia de valorar la condición física de la voz de un adolescente; observa el siguiente video.

Observa el siguiente video donde una estudiante comenta al respecto.

Observa el siguiente video que nos comparte un estudiante de secundaria.