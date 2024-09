"¡Me van a dar un corazón nuevo!": conmueve reacción de un niño de seis años al enterarse que recibiría un trasplante

“Me van a dar un corazón nuevo”, fue la frase que dijo John-Henry Lee, un niño de seis años para anunciar la noticia a los cuidadores que han estado a su lado durante su larga estancia en un hospital en Cleveland, Estados Unidos.

John-Henry y su familia llevaban seis meses esperando un trasplante de corazón que les salvara la vida antes de recibir la noticia que le daría al pequeño una nueva oportunidad de continuar con su vida.

“Cuando el coordinador de trasplantes me dijo que habían encontrado su corazón especial, me derrumbé de inmediato. Entré en la habitación con lágrimas en los ojos para contárselo a John-Henry y, cuando se lo dije, me dijo: 'Tengo que ir a contárselo a todo el mundo'”, dijo Sarah Lee, la madre del pequeño.

Nació con un síndrome en el corazón

Antes de que naciera John-Henry, Sarah se enteró de que tenía síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (HLHS), una enfermedad cardíaca congénita poco común en la que un lado del corazón no se desarrolla correctamente.

El menor fue sometido a tres procedimientos quirúrgicos, pero aún así sufría inusificiencia cardiaca, por lo que se hizo evidente que su única opción era un trasplante de corazón.

En diciembre de 2023, lo pusieron en lista de espera para un trasplante y desde entonces esperaba la noticia en el hospital, hasta que llegó su turno en mayo y recibió el trasplante.

Después del trasplante, comenzó una larga recuperación y finalmente fue dado de alta y enviado al Hospital Pediátrico de la Clínica Cleveland para que recupere fuerzas. Sarah dice que está empezando a ver cómo su hijo se recupera y se siente completo de nuevo.

¿Cuál es la importancia de la donación de órganos?

Estos procedimientos ayudan a salvar vidas. Foto: Especial

La donación de órganos es un acto altruista que puede salvar vidas y mejorar significativamente la calidad de vida de muchas personas. Algunas de las razones por las que la donación de órganos es importante incluyen:

Salvar vidas: La donación de órganos puede salvar la vida de personas que están esperando un trasplante para tratar enfermedades graves o lesiones.

Mejorar la calidad de vida: Los trasplantes de órganos pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas o lesiones.

Aumentar la esperanza de vida: La donación de órganos puede aumentar la esperanza de vida de las personas que reciben un trasplante.

Reducir el sufrimiento: La donación de órganos puede reducir el sufrimiento de las personas que están esperando un trasplante y sus familias.

Promover la investigación médica: La donación de órganos puede promover la investigación médica y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Demostrar solidaridad y compasión: La donación de órganos es un acto de solidaridad y compasión hacia las personas que están sufriendo.

Incrementar la disponibilidad de órganos: Cada donación de órganos incrementa la disponibilidad de órganos para trasplantes.

La donación de órganos es un proceso seguro y riguroso, por lo que tanto los donantes y sus familias reciben apoyo y cuidado durante todo el proceso.