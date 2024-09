Filtran la verdad detrás de las escalofriantes notas de Lucy Letby, la ex enfermera que mató a 7 bebés

Lucy Letby, la ex enfermera británica acusada de haber matado siete bebés y haber intentado hacerlo con otros siete más, escribió algunos mensajes escalofriantes en relación al estado de ánimo que fueron señalados de impulsarla a cometer los asesinatos registrados entre junio de 2015 y junio de 2016.

La policía encontró los aterradores mensajes hechos por la propia Lucy lo que fue señalado como una confesión de los multihomicidios que hizo a los bebés, así lo dio a conocer la fiscalía durante su juicio para recibir condena; sin embargo surgió una versión sobre el origen de los escritos.

Lucy Letby fue acusada de matar a varios bebés. Foto: PA / Daily Star

¿Qué dicen los aterradores mensajes de Lucy Letby?

Los escritos que hizo Lucy incluían: "Soy malvada, hice esto", el cual fue garabateado en un trozo de papel rasgado, frase que estaba acompañada de otras oraciones, algunas sobreescritas que tenían la palabra “odio”, además de la confesión que la fiscalía tomó como principal prueba en el caso de los asesinatos de los bebés.

"Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente bueno para cuidar de ellos y soy una persona horrible y malvada": Lucy Letby.

La verdad detrás de los mensajes de Lucy Letby

Durante su juicio de condena realizado hace unas semanas, surgió la preocupación de algunos expertos que expresaron su preocupación por pruebas clave del caso que pudieran haber sido malinterpretadas desde que comenzó con su proceso penal en 2023, uno de los más largos de la justicia británica, según información de la BBC.

Una fuente dijo que las frases de Lucy fueron parte de una terapia. Foto: PA / Daily Star

En ese sentido, se dio a conocer que el médico de cabecera de Letby sugirió a la entonces enfermera a escribir los pensamientos que le resultaran difíciles de expresar. En su declaración, Lucy aseveró que escribió el mensaje al entrar en pánico cuando fue evacuada de la unidad neonatal del hospital donde trabajaba.

“Me estaba culpando a mí misma, pero no por nada de lo que hice, sino por la forma en que la gente me hacía sentir”: Lucy Letby.

Las notas que escribió Lucy fue como parte de “un proceso terapéutico después de una sesión de asesoramiento en la que se le recomendó que escribiera sus pensamientos y sentimientos angustiosos”, dijo una fuente anónima.

En las notas de Lucy también fueron identificadas frases como: "Me suicidaré ahora mismo", "Ayuda", "Desesperación, pánico, miedo, pérdida" y "Me siento muy solo y asustado". Además de otras: "No soy lo suficientemente bueno", "¿Por qué yo?", "No he hecho nada malo", "Investigación policial difamación discriminación victimización", que en suma