Jóvenes desfiguran la cara de un vecino a golpes después de que les pidió que bajaran el volumen de la música

Un incidente de violencia sin precedentes ha sacudido la tranquila comunidad de Ferrol, en Galicia, España. Valentín, un hombre de 58 años, ha quedado gravemente herido y desfigurado después de recibir una brutal paliza en su propia casa, el ataque ocurrió tras que Valentín pidiera a una pareja de jóvenes que disminuyeran el ruido durante la madrugada.

La noche del ataque, Valentín se encontraba en su hogar cuando, alrededor de las 3:00 a.m., fue perturbado por el ruido generado por los jóvenes, que regresaban de una fiesta. Incomodado por la bulla, el hombre se acercó a la puerta para solicitarles que hicieran menos ruido. En un intento por llamar su atención, Valentín les lanzó un vaso de agua, provocando la furia de los jóvenes.

Aparentemente, la reacción de la pareja fue desproporcionada, los jóvenes, identificados solo como una chica y un chico, decidieron tomar represalias violentas, de acuerdo con el testimonio de Valentín, ambos forzaron el portal del edificio y subieron hasta su vivienda.

Una vez dentro, los agresores se abalanzaron sobre Valentín sin decir una palabra. El ataque dejó al hombre con la cara completamente desfigurada: tiene la nariz rota, numerosos moratones y una hinchazón severa que refleja la violencia del asalto.

"No me dijeron nada, solo me derribaron al suelo y empezaron a golpearme brutalmente", agregó Valentín.