Vacaciones terminan en tragedia: joven muere quemado, usó su cuerpo para salvar a su novia de un incendio

Unas románticas vacaciones terminaron en tragedia para una pareja de colombianos, quienes acudieron a la playa a disfrutar de unos días de descanso, pero, su felicidad terminó con un terrible incendio que puso se vida en riesgo de muerte. Los protagonistas de esta historia son Edward Fernando y Angélica, quienes viajaron a Santa Marta, Magdalena - en Colombia - para pasar tiempo de calidad juntos, sin embargo, la habitación en la que se hospedaban se incendió, cobrando la vida del joven.

De acuerdo con medios locales, la pareja estaba alquilando un departamento. Aparentemente, la noche del pasado 23 de septiembre, ambos se fueron a dormir dejando la estufa encendida, lo que terminó ocasionando un fuerte incendio. Vecinos y residentes del edificio escucharon los gritos de horror de la pareja y trataron de ayudarlos, pero ambos quedaron atrapados dentro de la habitación en la que dormían.

Edward uso su cuerpo para proteger a su novia y murió quemado

El joven murió por quemaduras de tercer grado. Foto: archivo.

Al no tener forma de escapar de las llamas, los jóvenes resultaron con severas quemaduras en todo el cuerpo. No obstante, Edward Fernando arriesgó su vida por Angélica y, con su cuerpo, cubrió a su novia, evitando que el fuego la alcanzara. En un momento de desesperación, la pareja rompió los vidrios de la habitación y se lanzaron del edificio, cayendo desde el segundo piso del edificio. Afortunadamente, ambos sobrevivieron a la caída.

Pese a que los jóvenes no murieron por la caída y fueron trasladados a un hospital local, los médicos informaron que Edward Fernando tenía quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo, por lo que fue ingresado a urgencias. Tras pasar unos días hospitalizado, se dio a conocer que el joven no sobrevivió a las quemaduras y perdió la vida mientras los especialistas lo sometían a una cirugía. Por su parte, Angélica continúa hospitalizada y con quemaduras, pero su vida ya no corre peligro.

Familiares piden que el caso se investigue

Angélica continúa hospitalizada. Foto: pixabay.

Testigos de lo sucedido relataron que Edward Fernando utilizó su cuerpo para tratar de proteger a su novia del fuego, motivo por el cual él resultó con severas quemaduras: "él ayudó a Angélica a salir por la ventana, pero no logró escapar a tiempo. Cuando cayó al suelo, ya estaba incendiado", detalló - a medios locales - la tía de Angélica, una mujer llamada Gladys Casallas.

De igual manera, la mujer relató que su sobrina tiene una pierna fracturada y una costilla rota, así como quemaduras en el 35 % de su cuerpo y está siendo intervenida quirúrgicamente. La familia ahora pide que las autoridades investiguen el caso, pues rechazan la hipótesis de que los jóvenes dejaron la estufa encendida: "queremos que se esclarezcan los hechos, porque están diciendo que fue culpa de ellos, pero Angélica nos contó su versión y no es así", sentenció la tía de la joven, quien no dio más información sobre lo que presuntamente sucedió.

Sigue leyendo:

¿Quién fue Brownie Wise, la mujer visionaria que instauró las fiestas Tupperware?

Matan a un niño en un ritual de MAGIA NEGRA en una escuela de la India