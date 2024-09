Kubrá Aykut dejó una angustiante carta que puede ser relacionada a su muerte: “Ser una buena no me llevó a nada”

El caso de la muerte de la influencer Kubrá Aykut dio un giro tras conocerse una supuesta carta que la creadora de contenido de 26 años de edad habría dejado a su familia antes de que muriera tras caer de un quinto piso, toda vez que había dejado mensajes en sus redes donde señalaba que no se encontraba bien.

Tras caer del quinto piso de una lujosa zona de edificios ubicada en el distrito de Sultanbeyli, en Estambul, Turquía, la muerte de Kubrá conmocionó no solo a sus seguidores, sino a la opinión pública por la manera como comenzaron a surgir mensajes inquietantes.

Kubrá Aykut murió al caer de un quinto piso: Foto: IG

¿Qué se sabe del caso Kubrá Aykut?

Tras haber sido encontrada al caer del quinto piso en Estambul, Kubrá Aykut, la primera hipótesis sobre la causa de muerte que tuvo la influencer se trató como un suicidio por la manera como fue su muerte aunado a que mensajes donde manifestaba que no estaba en buenas condiciones de salud:

“He reunido mis fuerzas, pero no puedo recuperar mi peso. Hoy vi que bajé a 44 kilos, pierdo 1 kilo todos los días. No como, pero no tengo hambre”: Kubrá Aykut

¿Qué dice la carta de Kubrá Aykut?

Kubrá Aykut tenñia 26 años de edad. Foto: IG

La Policía de Estambul fue a realizar las primeras pesquisas tras la muerte de Kubrá, donde encontró una supuesta carta donde la joven influencer estaba decepcionada del mundo en la que confesó que se iba a suicidar; sin embargo, se indaga sobre la autenticidad e intención del mensaje que fue reproducido un fragmento por TMZ:

“He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”, afirmó Kubrá Aykut.

